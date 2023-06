1 giu 2023 18:02

PRONTI A SGUAZZARE NELLE ACQUE “PULITISSIME” DI RICCIONE? IL MARE DELL’EMILIA ROMAGNA HA VALORI BATTERICI TROPPO ALTI IN 19 PUNTI SU 98, QUELLI PIÙ VICINI ALLE ZONE COLPITE DAL MALTEMPO DOVE I FIUMI RIVERSANO IN ACQUA LA FANGHIGLIA - IL TURISMO VALE IL 13% DEL PIL DELLA REGIONE MA, SE VENISSE IMPOSTO IL DIVIETO DI BALNEAZIONE, I VACANZIERI POTREBBERO DECIDERE DI ANDARE DA UN’ALTRA PARTE (PERCHÉ C’È CHI SCEGLIE RICCIONE PER IL MARE?)