30 apr 2021 20:10

PRONTO? CERCAVO BORIS - IL NUMERO DI CELLULARE PERSONALE DI BORIS JOHNSON E' ONLINE DA 15 ANNI! - DIMENTICATO IN FONDO A UN COMUNICATO DISPONIBILE IN RETE DAI TEMPI IN CUI ERA PARLAMENTARE - IL PREMIER NON LO HA MAI VOLUTO CAMBIARE, MA IL CAPO GABINETTO SOLLECITA GIA' DA UN ANNO UNA MAGGIORE PRIVACY - A SVELARE COME E DOVE RINTRACCIARE I SUOI CONTATTI E' STATA LA ...