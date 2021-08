PRONTO, CHI E'? MISTERO TELEFONICO IN VATICANO – ALLA FINE DELL’UDIENZA GENERALE, BERGOGLIO HA INTERROTTO I SALUTI PER RISPONDERE A UNA CHIAMATA AL CELLULARE - NON SI ERA MAI VISTO UN PONTEFICE FARE LO STESSO: EVIDENTEMENTE ERA PIUTTOSTO URGENTE. MA CHI C’ERA DALL’ALTRA PARTE DELLA CORNETTA? – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

bergoglio interrompe l'udienza generale per rispondere al telefono.

Un fuoriprogramma alla fine dell'udienza generale di Papa Francesco scatena la curiosità dei fedeli. Bergoglio ha infatti interrotto i saluti finali per rispondere a una chiamata al cellulare, di particolare urgenza.

Durante l'udienza generale aveva parlato del sacerdote francese Olivier Maire, ucciso probabilmente da un membro della sua comunità. Ovviamente, non è stato reso noto chi fosse al telefono.

Per certo, come sottolineato, doveva trattarsi di una telefonata con assoluta priorità: già, un Pontefice che interrompe i saluti al termine dell'udienza generale, con discreta approssimazione, in Vaticano non si era mai visto. Ed è dunque giallo: chi era? Che cosa è accaduto? Mistero...

