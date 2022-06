19 giu 2022 14:10

PRONTO, ROBOT? LEVATI DAL CAZZO – CHI CHIAMA UN CALL CENTER DEVE POTER PARLARE CON UN OPERATORE IN CARNE E OSSA E NON CON UN ROBOT – È QUANTO PREVEDE UNA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL GOVERNO SPAGNOLO PER TUTELARE I DIRITTI DEI CONSUMATORI E FARLA FINITA CON IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE CHE RENDE IMPOSSIBILE PRESENTARE RECLAMI – QUAND’È CHE SUL TEMA SI SVEGLIERA’ ANCHE IL GOVERNO DRAGHI?