1 giu 2024 16:20

PRONTUARIO PER IL PAPA: ECCO COME NASCE L'INSULTO "FROCIO" - IL PRIMO AD USARE LA PAROLA NEL SENSO DI "OMOSESSUALE" È STATO IL POETA ROMANO GIOACCHINO BELLI NEI VERSI DI "LA PISCIATA PERICOLOSA" DEL 1830. PRIMA DI ALLORA IL TERMINE INDICAVA GLI STRANIERI (DA 'PARLARE FLOSCIO' O DA 'FROSCE' DEL NASO, PER DESCRIVERE LE PERSONE CON IL NASO GROSSO) - LA TENDENZA A INSULTARE CHI PARLAVA IN MODO "DIVERSO" NON ERA UN'ESCLUSIVITÀ ROMANA: A NAPOLI SI USAVA LA PAROLA "FROSCIO TARTANTE" O "TARTAGLIANTE" PER DESCRIVERE CHI…