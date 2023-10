LA PROPAGANDA È L'ARMA PIÙ POTENTE. E HAMAS LO SA BENE – SALEH ALJARAFAWI È UN ATTORE SPECIALIZZATO IN VIDEO PRO-PALESTINESI E ANTI-ISRAELIANI, UN FIGURANTE AL SOLDO DEI JIHADISTI – HA UN CANALE YOUTUBE CON 9.600 ISCRITTI, OLTRE A UN MILIONE E MEZZO DI FOLLOWER SU INSTAGRAM – LA SUA PRODUZIONE SPAZIA DAI FILMATI MELENSI SULLA PRESUNTA FRATELLANZA ARABA ALLE CANZONI IN CUI APPARE IN UNA PERFETTA UNIFORME DA TERRORISTA BRANDENDO UN FUCILE AK-47. MA A VOLTE FA ANCHE FINTA DI ESSERE IN OSPEDALE E PIANGERE SPAVENTATO PER LE BOMBE ISRAELIANE... – VIDEO

Il mondo al di fuori della Striscia di Gaza lo ha conosciuto qualche giorno fa come il protagonista di due video apparsi a distanza di qualche giorno. Nel primo, Saleh Aljarafawi canticchiava “Allah u akbar” osservando con sguardo sognante le scie lasciate in cielo dai missili di Hamas diretti verso Israele la mattina del 7 ottobre scorso; nel secondo, risalente ad appena 48 ore più tardi, lo stesso Saleh appariva in lacrime in quella che sembrava la sala di attesa di un ospedale, piagnucolando spaventato come una ragazzina dal contrattacco aereo messo in atto dalle forze di difesa di Gerusalemme.

[…] Saleh sarà sicuramente un fanatico imbevuto di propaganda, ma è anche uno che, sui poveracci che vivono a Gaza e sui terroristi che da decenni li usano come scudi per le loro azioni terroristiche, si è costruito un seguito considerevole sui social. Come? Recitando.

Saleh Aljafarawi, nato e cresciuto a Gaza, altri non è che un attore al servizio di Hamas e della sua propaganda pro-palestinese e anti-israeliana. Uno di quelli che i media israeliani definiscono esponenti di Pallywood, la Hollywood palestinese.

Il suo canale Youtube vanta 9.600 iscritti e spazia da video melensi sulla presunta fratellanza araba in cui finge, ad esempio, di aiutare un amico a montare una cucina, ad altri in cui sventola orgogliosamente la bandiera palestinese, ad altri ancora in cui pubblicizza dolciumi e giocattoli per bambini. Poi ci sono i video musicali (perché nelle note personali Saleh si definisce anche cantante) in cui performa da solo o con amici.

O in cui canta in perfetta uniforme da terrorista di Hamas brandendo un fucile AK-47. Il tratto comune a tutte le sue performance è un sorrisetto unto e falso, lo stesso esibito in quella tragica mattina del 7 ottobre in cui lodava allah mentre centinaia di israeliani venivano barbaramente trucidati dai suoi amici di Hamas.

È tuttavia su Instagram che il nostro ha fatto davvero fortuna, coi suoi video e le sue foto di propaganda: tanto da arrivare ad avere la bellezza di un milione e mezzo di followers prima che, alcune settimane fa, il gestore del social media Meta gli sospendesse il profilo, perché incitava palesemente all'odio nei confronti di Israele.

Il «buon» Saleh, però, non se ne è rimasto con le mani in mano. Poche ore dopo è ricomparso su Instagram con un nuovo profilo (in cui ha semplicemente sostituito il punto a un underscore tra il suo nome e cognome), che guarda caso apre la sua carrellata di immagini proprio il 7 ottobre, con l'ormai celebre video con le scie dei missili di Hamas e il canto di ringraziamento ad Allah. […]

Nelle ultime tre settimane dall’attacco, il nuovo profilo Instagram si è arricchito di 120 tra foto e filmati di esplosioni, bombe, macerie, bambini e adulti più o meno feriti e ha raggranellato 35.300 followers.

Ma è su TikTok che il nostro ha dato tragicomicamente il meglio: in un video postato il 25 ottobre lo si vede su un letto d’ospedale, in condizioni critiche e collegato a un’infinità di tubicini mentre due amici pregano e gli fanno coraggio. Il 26 ottobre è in strada, a testimoniare scandalizzato gli effetti dei bombardamenti israeliani, piagnucolando (ancora) sopra la scritta in inglese «questa non è guerra ma omicidio». Miracoli della sanità palestinese...

