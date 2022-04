PROPAGANDA STRISCIANTE - LA MACCHINA RUSSA PER INFANGARE ZELENSKY È SEMPRE IN MOTO: L’ULTIMO CAPITOLO RIGUARDA UN VIDEO CHE SAREBBE STATO GIRATO DAL PRESIDENTE UCRAINO E CHE MOSTRA DELLE STRISCE DI COCAINA SUL SUO TAVOLO – OVVIAMENTE SI TRATTA DI UNA FAKE CHE STA CIRCOLANDO SULLE CHAT FILORUSSE E CHE SERVE PER MINARNE L’IMMAGINE: PECCATO CHE LE PRESUNTE STRISCE SIANO…

La macchina della propaganda russa o filo-russa non si ferma mai. Nel mirino, più di tutti gli altri, Volodymyr Zelensky, il premier ucraino che Vladimir Putin vorrebbe eliminare. L'ultimo capitolo delle fake-news sul capo della resistenza ucraina è un video, raccapricciante, che circola in alcune chat e in altri account social filo-russi e dediti al complottisimo. O al delirio.

Stando a chi ha diffuso le immagini, Zelensky avrebbe mostrato un video, girato da lui stesso, in cui sulla scrivania comparirebbero delle strisce di cocaina. Ovviamente è un falso, in primis indimostrabile. Ma soprattutto le "strisce di cocaina" sono i riflessi della cornice presente sulla scrivania di Zelensky, cornice che contiene una foto di famiglia. Il fatto che si tratti di una sporca menzogna e di basso livello emerge semplicemente guardando l'immagine qui sotto, un frame del video.

il video fake delle strisce di cocaina sul tavolo di volodymyr zelensky

La qualità delle immagini come spesso accade nei video-fake è bassissima, proprio per trarre in inganno meglio. La disposizione delle righe, comunque, è simmetrica e determinata da fonti luminose presenti nella stanza, e i riflessi seguono i profili della cornice. Ma tant'è, questo è bastato a scatenare l'ultima vergognosa teoria, l'ultimo attacco al "drogato" Zelensky. Ovviamente, il video è stato rilanciato in primis da account che diffondono propaganda del Cremlino e a favore della Russia di Vladimir Putin.

