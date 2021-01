PROPRIO UNA PERSONCINA A MODO - ASHLI BABBITT, LA 35ENNE VETERANA DELL’ESERCITO AMERICANO UCCISA NELL’ASSALTO AL CONGRESSO, NEL 2016 AVEVA MOLESTATO E INSEGUITO L’EX FIDANZATA DI SUO MARITO - LA DONNA HA RACCONTATO DI COME LA TRUMPIANA ABBIA TENTATO DI SPERONARLA CON LA MACCHINA, CAUSANDO UN INCIDENTE - PER LA GELOSIA LA TORMENTAVA CHIAMANDOLA AL TELEFONO A TUTTE LE ORE DEL GIORNO E DELLA NOTTE - UN PASSATO DI FALSE ACCUSE, BUGIE SOTTO GIURAMENTO DURANTE IL PROCESSO, TRADIMENTI...

Josh Boswell e Alan Butterfield per www.dailymail.com

la veterana ashli babbitt

La donna colpita a morte dopo aver preso d'assalto il Campidoglio mercoledì ha anche molestato, inseguito e speronato la ex fidanzata del marito con il suo SUV nel 2016, secondo i documenti del tribunale ottenuti da DailyMail.com.

Ashli Babbitt, 35 anni, è stata accusata di aver aspettato la donna, inseguendola in Maryland sull’autostrada e cercando di tagliarle deliberatamente la strada tre volte in un apparente attacco di gelosia.

La ex, Celeste Norris, ha scritto una dichiarazione giurata a sostegno delle accuse sul presunto attacco nel 2016, sebbene Babbitt sia stata successivamente assolta.

celeste norris

Norris, 39 anni, ha anche presentato un'ordinanza restrittiva contro Babbitt il giorno dell'incidente automobilistico nel luglio 2016, e ne ha chiesto un secondo alla corte sette mesi dopo, sostenendo che la veterana dell'Air Force uccisa nell’assalto al Campidoglio avesse presentato alla polizia false denunce contro di lei, mentendo sotto giuramento in tribunale e molestandola con telefonate a mezzanotte. Gli ordini restrittivi sono stati confermati.

Babbitt è stata accusata di pericolo sconsiderato, danni alla proprietà e guida pericolosa. È stata prosciolta dalla prima accusa e dichiarata non colpevole delle altre.

La 35enne, che ha prestato servizio nell'aeronautica militare per 11 anni, è stata colpita dalla polizia del Campidoglio mentre cercava di arrampicarsi attraverso una finestra nelle Camere del Congresso in mezzo alla folla che ha fatto irruzione nell'edificio federale mercoledì.

ashli babbitt e il marito aaron babbit

Oltre a raccontare una storia inquietante di stalking e violenza, la dichiarazione di Norris del luglio 2016 rivela che Babbitt stava uscendo con il suo futuro marito ed ex marine Aaron Babbitt da oltre due anni prima che il suo marito di allora, il sergente dello staff dell'Air Force Tim McEntee, chiedesse il divorzio.

Secondo Norris, Babbitt ha iniziato a seguirla su una Ford Explorer bianca mentre lasciava un centro commerciale a Prince Frederick, nel Maryland, il 29 luglio 2016.

“Si agitava in modo irregolare, suonava il clacson e sembrava molto arrabbiata", ha scritto Norris.

Norris, un’ispettore edile per la Maryland State Highway Administration, ha affermato che Babbitt stava "sterzando da sinistra a destra sulla carreggiata" cercando di aggirare il traffico per avvicinarsi alla sua Ford Escape grigia.

ashli babbitt e il marito

“Avevo paura che stesse tentando di colpirmi con il suo veicolo. Ho tentato di accelerare per allontanarmi. Ha guidato di nuovo fino al ciglio della carreggiata e sembrava che stesse cercando di venirmi addosso. Poi ho rallentato. Mentre lo facevo, è tornata sulla carreggiata e poi ha colpito il retro del mio veicolo. Ho sentito l'impatto della sua macchina sulla mia tre volte”.

Mentre Norris ha chiamato i servizi di emergenza, Babbitt è scesa dalla macchina e ha iniziato a "urlare" e "minacciarla verbalmente", diceva la dichiarazione.

"Mi stava urlando di scendere dal mio veicolo. Ho avvisato l'operatore del 911 che avevo paura, si comportava in modo molto irregolare. Sono rimasta all'interno del mio veicolo. Avevo paura che tentasse di farmi del male fisicamente"

i messaggi che mandava ashli babbitt prima della manifestazione

Un commissario della contea di St Mary ha scritto la dichiarazione per Norris perché lei "tremava e non era in grado di compilarla in modo leggibile" nelle ore successive al presunto attacco.

Nel febbraio 2017 Norris ha presentato una seconda petizione contro Babbitt, sostenendo che l'ufficiale veterano del 113esimo squadrone delle forze di sicurezza aveva fatto false segnalazioni alla polizia e persino mentito nel processo per il presunto incidente stradale dell'anno prima.

"Mi ha seguito mentre tornavo a casa dal lavoro", ha scritto Norris. "Ho ricevuto più chiamate a tutte le ore del giorno e della notte", ha scritto Norris. “Sto ancora ricevendo cure mediche per l’incidente”.

"Ha presentato denunce false, nonché continue accuse contro di me che sono state risconosciute come non autentiche, e la sua testimonianza in tribunale si è dimostrata contraddittoria e molesta”.

ashli babbitt 1

“Ha mentito in tribunale nell'agosto 2016, affermando che ero andata a sbattere contro la sua auto causando l'incidente, tuttavia nel dicembre 2016, quando era in tribunale per accuse penali, ha dichiarato in una testimonianza giurata di avermi colpito”, si legge nel documento del tribunale.

“La mia testimonianza non è mai cambiata. Ricordo i suoi continui sforzi per sconvolgere la mia vita, tutto quello che volevo era andare avanti senza dovermi preoccupare di quegli attacchi”

"Senza un ordine restrittivo temo che possa causare altri incidenti automobilistici, lesioni personali intenzionali”.

ashli babbitt 2

Un giornale nel 2014 ha raccontato come Babbitt sia entrata nell'Air Force nel 2006 ed è stata schierata otto volte.

Giovedì, suo zio nella sua città natale, San Diego, ha detto a DailyMail.com che Babbitt si è iscritta subito dopo il liceo e ha scontato 11 anni, il che significa che ha lasciato il suo lavoro militare nel 2017, all'epoca del procedimento penale contro di lei.

Babbitt si è poi trasferita dal Maryland a San Diego quell'anno e ha fondato la sua società di pulizie per piscine, Fowlers Pool Service and Supply.

ashli babbitt 7

I registri del tribunale del Maryland mostrano che il primo marito di Babbitt, Timothy McEntee, che ha incontrato mentre era di stanza alla base dell'aeronautica militare di Eielson in Alaska, ha chiesto il divorzio nell'agosto 2018.

Tuttavia, la dichiarazione di Norris afferma che Babbitt stava già uscendo con il suo ex Aaron Babbitt da luglio 2016.

ashli babbitt 6

I registri di residenza mostrano che Babbitt viveva con Aaron a Huntingtown, nel Maryland, al momento del presunto attacco automobilistico.

I documenti del tribunale mostrano che nel luglio 2016 Norris si era diviso con Aaron e si era trasferito a Hollywood, nel Maryland.

Un veterano che ha prestato servizio con Babbitt l'ha descritta come un “petardo". "Mi sono schierato con Ashli McEntee nel 2014", ha scritto l'ex aviatore su Twitter, postando una sua foto con la manifestante pro-Trump uccisa.

ashli babbitt 4

“Era chiassosa come un petardo, cercava sempre di essere nel bel mezzo delle cose. Rumorosa, presuntuosa, spaccona, ma simpatica. Oggi è stata colpita alla gola dalla polizia del Campidoglio mentre era disarmata”.

ashli babbitt uccisa durante l invasione del congresso da parte dei supporter di trump