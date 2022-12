E PROROGA FU! - LA POSSIBILITÀ DI RICEVERE LE RICETTE MEDICHE VIA SMS O MAIL SARÀ PROROGATA DI UN ANNO - L'ORDINE DEI MEDICI FESTEGGIA: "È UN VERO REGALO DI NATALE, PER PAZIENTI E MEDICI" - IL RINNOVO DELLE RICETTE DEMATERIALIZZATE (INTRODOTTE DURANTE IL LOCKDOWN NEL 2020 E CHE SAREBBERO SCADUTE A FINE ANNO) ARRIVERÀ NEL DECRETO "MILLEPROROGHE"

1 - MILLEPROROGHE:ARRIVA PROROGA DI 1 ANNO PER RICETTE DIGITALI

(ANSA) - Arriverà con il decreto Milleproroghe, secondo quanto si apprende, la proroga di un anno della possibilità di ricevere le ricette mediche via mail o sms. La misura, introdotta con ordinanza della protezione civile durante l'emergenza Covid era in scadenza a fine anno.

2 - SANITA': ORDINI MEDICI, 'BEL REGALO DI NATALE PROROGA RICETTA DIGITALE'

(Adnkronos Salute) - "La proroga della ricetta elettronica è un vero regalo di Natale, per pazienti e medici". Lo dice all'Adnkronos Salute Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), commentando la decisione arrivata in queste ore. "E' un'ottima notizia, perché restituisce ai cittadini un pezzo di sistema sanitario efficiente che consente di poter andare in farmacia con lo smartphone per ritirare i farmaci o per eseguire una prestazione senza stampare inutilmente la ricetta".

Inoltre, "è un'ottima notizia perché dà la possibilità al medico di gestire meglio il rapporto con l'assistito, riducendo la parte burocratica e liberando tempo per la relazione di cura". Inviare ricette elettroniche "significa anche avere anche più rispetto per l'ambiente. Si risparmia carta, si evita il consumo di toner", conclude Anelli convinto che "migliore notizia non ci potesse essere per le feste".

