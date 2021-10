PROSSIMA FERMATA: L'AMMUCCHIATA - A MILANO, IN PIENO POMERIGGIO, DUE RAGAZZI FOTOGRAFATI INTENTI A FARE SESSO ORALE SULLA LINEA ROSSA DELLA METROPOLITANA - SENZA ALCUN PUDORE IL RAGAZZO SI È CALATO I PANTALONI DI FRONTE ALLA GIOVANE DAVANTI AI PASSEGGERI A BOCCA APERTA - "PENSARE CHE SIAMO AI TEMPI DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE”, HA SCRITTO QUALCUNO SUI SOCIAL...

Da www.liberoquotidiano.it

sesso orale in metropolitana a milano

Una scena riprovevole quella che ha visto protagonista la metro rossa di Milano. Alle 15 di venerdì 15 ottobre una coppia è stata ripresa fare sesso davanti a tutti. Il giovane, senza alcun pudore, si è calato i pantaloni impegnato con la ragazza di fronte a lui in un rapporto orale.

Il tutto mentre i passeggeri sono rimasti inermi, tra l'imbarazzo e il disgusto. A immortalare l'accaduto alcuni testimoni che hanno poi postato la foto sulla pagina Facebook "Milanobelladadio".

Inutile dire che l'accaduto è diventato in fretta virale sui social, dove i cittadini si sono indignati e non poco. "E nessuno ha fatto nulla vero? Complimenti", commenta uno. "Basta, più decoro", scrive un altro mentre c'è anche chi si lascia andare a un pizzico di ironia: "Pensare che siamo ai tempi del distanziamento sociale". La metro del capoluogo lombardo non è però nuova a spettacoli vergognosi come questi.

SESSO ORALE

C'è infatti chi in stazione, in attesa del mezzo, si lascia andare a effusioni più che spinte e c'è anche chi, non trovando un bagno pubblico, decide di calarsi i pantaloni e fare lì i proprio bisogni. E questo senza che nessuno proferisca parola. Insomma, tutte vicende su cui Beppe Sala dovrebbe ragionare.