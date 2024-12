LA PROSSIMA VOLTA CHIAMATE UN MAGO! - BUFERA AL MINISTERO DELLA SALUTE DOVE A UN CONVEGNO SULLA LOTTA AI TUMORI È STATO CHIAMATO A PARLARE ANCHE L’ASTROLOGO JUPITER – LA PRESENZA NON È PASSATA INOSSERVATA E HA SCATENATO SCIENZIATI E RICERCATORI, CHE HANNO INVIATO UNA LETTERA AL VETRIOLO AL MINISTRO ORAZIO SCHILLACI: “L'ASTROLOGO HA PARLATO DEGLI INFLUSSI DELLA LUNA E DI GIOVE SUL NOSTRO CORPO E DELLA NECESSITÀ DI ESSERE IN EQUILIBRIO CON L'UNIVERSO. È INAMMISSIBILE CHE QUESTA RIDICOLA BAGGIANATA TROVI SPAZIO ADDIRITTURA IN UNA SALA DEL MINISTERO DELLA SALUTE”. MA SCHILLACI TACE…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

astrologo jupiter al ministero della salute per un convegno sui tumori 3

Un astrologo al ministero della Salute, a parlare di lotta contro il cancro. Accade il 5 dicembre, all’evento promosso dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori al seno durante la presentazione al ministro Orazio Schillaci del lavoro della Lilt e delle prospettive future. Sul palco dei relatori, come raccontato da Il Foglio, c’è anche Rino Liuzzi di Conversano, ovvero Jupiter, professione astrologo. Una presenza che non passa inosservata e anzi diventa ora un caso politico.

astrologo jupiter 1

L’associazione Luca Coscioni decide infatti di scrivere al ministro della Salute una lettera aperta, già sottoscritta da cinquanta personalità del mondo della ricerca, della scienza e della politica, tra le quali Michele De Luca e Silvio Garattini.

“L'astrologia è priva di basi scientifiche e non ha (o non dovrebbe avere) alcuna legittimità in un contesto dedicato alla salute – si legge nella lettera – Non è la prima volta e non sarà l’ultima, ma il rischio di considerare pratiche antiscientifiche come affidabili o al più innocue è reale. Ognuno è libero di farsi leggere le carte e i fondi del caffè o di affidarsi agli astri, ma certo non in un ambito istituzionale”.

astrologo jupiter al ministero della salute per un convegno sui tumori 1

L'astrologo, scrivono la Coscioni e gli altri, ha parlato “degli influssi della Luna e di Giove sul nostro corpo e della necessità di essere in equilibrio con l'universo”. […]

“È inammissibile”, affermano, “che questa ridicola baggianata trovi spazio addirittura in una sala del ministero della Salute […]”.

Il documento evidenzia come il tutto sia avvenuto alla presenza di Francesco Schittulli, presidente della Lilt. Un'associazione, viene specificato, finanziata anche con denaro pubblico e vigilata dal ministero della Salute. […]

astrologo jupiter al ministero della salute per un convegno sui tumori 2

Nella lettera si chiede allora al ministro di chiarire pubblicamente la posizione del ministero rispetto a quanto accaduto e di adottare tutte le misure necessarie a garantire che in futuro le istituzioni non diventino veicolo di messaggi antiscientifici.

orazio schillaci astrologo jupiter al ministero della salute per un convegno sui tumori 6 astrologo jupiter al ministero della salute per un convegno sui tumori 5 astrologo jupiter al ministero della salute per un convegno sui tumori 4 astrologo jupiter 2