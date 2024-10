IL PROSSIMO BERSAGLIO? UN ALTRO SINWAR - L’ESERCITO ISRAELIANO STA ATTIVAMENTE CERCANDO MUHAMMAD SINWAR, FRATELLO DEL LEADER DI HAMAS YAHYA ASSASSINATO IERI, E POSSIBILE NUOVO CAPO DELL’ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA PALESTINESE - QUANDO E’ STATO INTERCETTATO DAI SOLDATI DELL’IDF, IL COMANDANTE MILITARE DI HAMAS AVEVA CON SÉ QUASI 10 MILA EURO, UN GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE E UNA PISTOLA…

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Il portavoce dell'Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che Israele sta attivamente cercando Muhammad Sinwar, fratello del leader di Hamas assassinato, e tutti i comandanti militari di Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Il contrammiraglio ha negato inoltre che Israele stia attuando un presunto "piano generale" per assediare la parte settentrionale di Gaza.

YAHYA E MUHAMMAD SINWAR

Afferma che l'Idf ha i suoi piani, che seguono il diritto internazionale. Hagari ha dichiarato che Yahya Sinwar aveva con sé 40.000 shekel (quasi diecimila euro) quando è stato ucciso ieri a Rafah. Durante la presentazione del video girato da un drone che riprende gli ultimi momenti di vita del leader di Hamas, Hagari ha confermato che l'Idf "lo ha identificato come terrorista in un edificio" e che non sapeva che fosse Sinwar. "Abbiamo sparato all'edificio e siamo entrati per cercarlo.

Lo abbiamo trovato con un giubbotto antiproiettile e una pistola e 40.000 NIS". Sinwar apparentemente si muoveva nei tunnel della zona da un po' di tempo, dice Hagari. Probabilmente stava tentando di "scappare a nord, in zone più sicure" mentre l'Idf si avvicinava. "Stava scappando di casa in casa, lo abbiamo identificato come terrorista, ci siamo avvicinati e lo abbiamo eliminato".