30 mag 2023 19:43

PROTESTA O PUBBLICITÀ, QUESTO È IL DILEMMA – POLEMICHE PER L’ABITO INDOSSATO A CANNES DALLA MODELLA IRANIANA MAHLAGHA JABERI CHE SI È PRESENTATA SUL RED CARPET CON UN CAPPIO AL COLLO PER PROTESTARE CONTRO LE ESECUZIONI SENZA RINUNCIARE A MOSTRARE LE ZINNE – LA SFILATA È STATA ACCOMPAGNATA DA UN VIDEO SUI SOCIAL IN CUI LA DONNA SI LANCIAVA IN MOSSE SEDUCENTI - I DETRATTORI L’HANNO ASFALTATA: “LA GENTE MUORE IN IRAN E LEI FA UN FILMATO” – MA LEI HA TENTATO DI GIUSTIFICARSI… VIDEO