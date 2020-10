LE PROTESTE CHE FANNO UN FAVORE AL COVID - A PESARO IRRUZIONE DELLA POLIZIA IN UN RISTORANTE DOVE C’ERANO 90 PERSONE A TAVOLA, IN SEGNO DI PROTESTA PER L'ULTIMO DPCM - IL RISTORATORE HA CERCATO DI IMPEDIRE L'ACCESSO AGLI AGENTI, CHE SONO POI ENTRATI DA UNA PORTA LATERALE, MENTRE LA GENTE URLAVA: “LIBERTÀ! LIBERTÀ!” - VIDEO

Da www.ansa.it

A Pesaro irruzione della polizia in un ristorante con 90 persone a tavola

La polizia ha fatto irruzione intorno alle 20:30 in un ristorante di Pesaro, dove era stata organizzata via social una cena con 90 commensali in segno di protesta per l'ultimo Dpcm che stabilisce la chiusura alle 18 di bar e ristoranti. All'arrivo della polizia nel locale, il ristoratore ha cercato di impedire l'accesso agli agenti, che sono poi entrati da una porta laterale, mentre la gente ha continuato a mangiare pizza, urlando e brindando: "unitevi a noi". Il gestore ha di fatto garantito ai clienti la cena fino al dolce. "Potete arrestarmi - ha urlato - ma io non chiuderò mai". L'irruzione è stata seguita in diretta social su un'emittente locale e su profili privati. Poco prima centinaia di persone, lavoratori e titolari di bar, ristoranti e palestre, erano scesi in piazza del Popolo, per una manifestazione autorizzata dal prefetto, che ha accolto una delegazione dei manifestanti.

A Pesaro irruzione della polizia in un ristorante con 90 persone a tavola A Pesaro irruzione della polizia in un ristorante con 90 persone a tavola A Pesaro irruzione della polizia in un ristorante con 90 persone a tavola A Pesaro irruzione della polizia in un ristorante con 90 persone a tavola A Pesaro irruzione della polizia in un ristorante con 90 persone a tavola