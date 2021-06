PROVACI ANCORA, BILL - IL DIVORZIO TRA BILL E MELINDA GATES PORTERÀ A NUOVE SCOTTANTI RIVELAZIONI SULL'EX PRESIDENTE MICROSOFT: SECONDO ALCUNE FONTI, MELINDA AVREBBE SGUINZAGLIATO GLI INVESTIGATORI PRIVATI E NON MANCANO GLI EX DIPENDENTI PRONTI A RACCONTARE DI SOPRUSI E ANGHERIE SUBITE NEGLI ANNI (ALLA FACCIA DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA) – E C’È ANCHE QUALCHE SIGNORA CHE...

Dagotraduzione da Vanity Fair

bill e melinda gates

Il divorzio di Bill e Melinda Gates dopo 27 anni di matrimonio e una partnership storica è diventato immediatamente una leggenda da tabloid, tutti usciti con titoli appariscenti, scatti dei paparazzi e speculazioni febbrili. Gruppi di persone intorno alla Silicon Valley, nella regione dei cavalli della Florida e in tutta New York City hanno studiato privatamente le notizie per settimane. Quasi tutti i principali editori hanno pubblicato i dettagli.

All'interno di Microsoft, tuttavia, le cose sono state stranamente silenziose. Non c'è stata alcuna discussione formale sulla scissione: nessuna riunione del team a livello aziendale o interno, nessuna e-mail di massa, almeno non ancora. Secondo un attuale dipendente di Microsoft, la notizia ha avuto un effetto minimo, se non nullo, sulle operazioni quotidiane di Microsoft. Bill ha essenzialmente lasciato l'azienda intorno al 2008.

Bill Gates nel 1985

Ma presto potrebbe cambiare tutto. Mentre il divorzio procede, chi conosce la coppia si aspetta che emergano ulteriori dettagli. Secondo due persone che hanno familiarità con la situazione, qualcuno nella cerchia di Melinda ha lavorato con un investigatore privato fino al deposito.

Ma un portavoce di Melinda ha definito l'affermazione «completamente falsa. Né Melinda né nessuno sotto la sua direzione hanno mai assunto un investigatore privato».

Sebbene Microsoft non stia commentando le notizie, potrebbe diventare più difficile per il gigante della tecnologia non affrontare i rapporti sulla condotta di Bill, sia in ufficio che fuori: gli ex dipendenti che hanno sopportato comportamenti inappropriati sul posto di lavoro, le relazioni romantiche con i subordinati e le richieste di un capo che, per anni, è stato dipinto come un salvatore tecnologico nerd.

Bill Gates negli anni 80

C'è stato un tempo in cui Bill Gates era visto come una delle persone più malvagie viventi; digitando il suo nome in uno dei primi motori di ricerca, Internet restituiva risultati come «anticristo». Quando Microsoft ha perso la causa antitrust del 2001, il pubblico ne è stato felice.

Ma da allora, Gates ha intrapreso un grande sforzo, durato 20 anni, per mostrarsi come un bravo ragazzo sfigato profondamente eccitato dalle nuove tecnologie e alla guida dello sforzo per risolvere i mali del mondo. Ha donato miliardi per combattere la malaria, il cambiamento climatico, la fame nel mondo. Ha cercato di avvisare della potenziale pandemia nel 2015, e quando la sua visione è diventata realtà, è stato in prima linea per la ricerca sui vaccini.

Sulla scia del suo divorzio, tuttavia, è diventato sempre più chiaro che c'è un'innegabile dualità in Bill Gates. Per decenni sono circolate storie su quanto sia difficile lavorare con lui, e secondo un suo ex dipendente queste storie sono vere. Queste storie sono state in gran parte messe a tacere con accordi di non divulgazione, apparentemente per tenere nascosti ulteriori dettagli dannosi, ha detto questa persona.

Bill Gates a un party

«Per così tanto tempo ti è stato detto: “Hai un NDA (un accordo di non divulgazione, ndr). Non puoi parlare”», ha detto l'ex dipendente, che ha firmato un accordo simile. L'attuale ondata di segnalazioni sul comportamento di Gates ha incoraggiato questa persona ad aprirsi, ma è perfettamente consapevole che Gates ha degli avvocati a portata di mano.

Come la maggior parte dei leader delle aziende tecnologiche, ha spiegato il dipendente, Gates era spesso impaziente ed esigente, comportamento che era all'ordine del giorno data la rapida velocità del settore, la feroce lotta per ruoli di leadership e le fluttuazioni del mercato, in cui le più grandi aziende tecnologiche del mondo possono guadagnare o perdere miliardi di valore di mercato in un solo giorno.

BILL GATES JEFFREY EPSTEIN PREMIO NOBEL

Un ex partner che ha lavorato direttamente con Gates in Microsoft su alcuni importanti annunci di prodotti ha spiegato che nel caso una scadenza non fosse stata rispettata, il responsabile avrebbe risposto direttamente a Gates. L'ex dipendente che ha firmato un NDA lo ha definito "implacabile" e "intransigente", aggiungendo: «Ti faceva una domanda e quando rispondevi, ti guardava e diceva: “Non è la risposta giusta”».

Bill Gates 2

Per anni ci sono state voci, all'interno di Microsoft e nei più ampi circoli professionali e sociali di Gates, di relazioni extraconiugali inappropriate. Niente di tutto ciò è stato del tutto scioccante, nonostante l'apparente contrasto con la sua persona pubblica. La relazione di Bill e Melinda è iniziata come una storia d'amore in ufficio, con Bill come capo e Melinda come l'impiegata più giovane con cui ha flirtato a una conferenza prima di chiederle di uscire nel parcheggio dell'azienda.

Come Il New York Times ha riportato, Bill perseguitò donne che lavoravano per lui un paio di volte mentre era presidente di Microsoft; una volta chiese via mail a un dipendente di uscire a cena, un'altra volta invitò una dipendente della Fondazione Gates a cena mentre erano in viaggio d'affari a New York.

bill gates con la fede al dito parla al global health summit

A volte, le donne non si sentivano sotto pressione, ma l'equilibrio di potere era irrimediabilmente sbilanciato. Secondo il Wall Street Journal nel 2019, il consiglio di amministrazione di Microsoft ha aperto un'indagine sul comportamento di Bill dopo essere stato informato delle sue avances a una dipendente nel 2000.

Bill si è dimesso dal consiglio l'anno successivo, dopo che la società ha assunto uno studio legale per esaminare l'accusa. (Una portavoce ha affermato che la sua "decisione di abbandonare il consiglio" non aveva nulla a che fare con la vicenda.)

Bill e Melinda il giorno del matrimonio

Per le persone che lavoravano per lui, il comportamento di Bill era un segreto di Pulcinella. L'ex dipendente che ha firmato un NDA ha detto che ci sono stati momenti in cui Bill è entrato in ufficio alla guida di una Mercedes e un'ora dopo, uno dei suoi addetti alla sicurezza si è presentato con una Porsche marrone dorata con cui Bill è andato via. «Succedeva quando era con le donne», ha detto l'impiegato.

«Sapevo che c'erano molti incontri fuori sede che non erano nel suo calendario». Secondo qualcuno vicino a Bill, le sue infedeltà non erano un segreto per molte delle persone intorno a lui. Un'altra fonte vicina a Bill ha contestato che sarebbe scomparso dall'ufficio, dicendo che era «una delle persone più intensamente programmate del pianeta».

Bill e Melinda

Non è chiaro quanto Melinda sapesse del comportamento di suo marito o di queste voci, o quanto abbiano preso in considerazione la sua decisione di chiedere il divorzio. Le persone vicine alla coppia hanno detto che c'era stata tensione per un po' di tempo, che avevano vissuto vite separate per anni e che la decisione di separarsi era stata ritardata fino a quando la loro figlia più giovane si fosse diplomata al liceo.

tra bill e melinda nessun accordo prematrimoniale

Il Times ha riferito che nel 2018 Melinda non era soddisfatta del modo in cui Bill aveva affrontato una denuncia per molestie sessuali contro il suo manager di lunga data, insistendo nel coinvolgere investigatori esterni. E poi nel 2019, quando la relazione tra suo marito e Jeffrey Epstein è diventata di dominio pubblico, ha assunto avvocati divorzisti, mettendo in moto un piano.