17 gen 2020 10:55

PROVATE A NON PIANGERE – JAMES BLUNT PUBBLICA IL VIDEO DI “MONSTERS”, L’ULTIMA CANZONE SCRITTA PER IL PADRE CHE STA MORENDO PER UNA MALATTIA RENALE: NELLA CLIP IL CANTANTE CANTA LA SUA DISPERAZIONE PROVANDO INVANO A TRATTENERE LE LACRIME. ACCANTO A LUI IL PAPÀ CHARLES CHE CON UN GESTO TENTA DI CONSOLARLO – “NON SONO TUO FIGLIO, NON SEI MIO PADRE, SIAMO SOLO DUE UOMINI ADULTI CHE CI SALUTANO…”