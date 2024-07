PROVE TECNICHE DI PACE - ISRAELE E HAMAS STANNO DISCUTENDO A DOHA UN PIANO CHE, PER LA PRIMA VOLTA, NON SEMBRA SOLO FUFFA – L’ACCORDO PREVEDERE TRE FASI: NELLA PRIMA È PREVISTO UN CESSATE IL FUOCO DI SEI SETTIMANE, DURANTE LE QUALI HAMAS RILASCERÀ 33 OSTAGGI, ISRAELE LIBERERÀ “CENTINAIA DI PALESTINESI” DALLE CARCERI E SPOSTERÀ LE SUE TRUPPE A EST – LA SECONDA FASE PREVEDE LA CREAZIONE DI UNA FORZA TEMPORANEA DI CONTROLLO A GAZA. E NELLA TERZA...

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per "la Repubblica"

benjamin netanyahu

In questi giorni le squadre di negoziatori a Doha in Qatar che trattano per il cessate il fuoco tra israeliani e palestinesi stanno parlando di cose concrete e non succedeva da molti mesi.

[…] ci sono ragioni per credere che non si tratti, ancora una volta, di un esercizio diplomatico a vuoto. Una ragione è che le condizioni poste dalle due parti più o meno combaciano, non ci sono più ostacoli insuperabili. La seconda ragione è la presenza dei negoziatori più alti in grado, come gli americani Brett McGurk, inviato di Biden per il Medio Oriente, e il capo della Cia William Burns, che non si muovono se non c’è qualche motivo.

Ismail Haniyeh

La terza ragione è che entrambi i lati sono logorati dalla guerra a oltranza […]

L’accordo discusso a Doha tra Israele e Hamas prevede tre fasi, secondo fonti informate del Washington Post . Funzionerebbe così. La prima fase è un cessate il fuoco di sei settimane, durante le quali Hamas rilascerà 33 ostaggi israeliani, comprese tutte le donne, tutti gli uomini sopra i cinquant’anni e tutti i feriti. Israele libererà «centinaia di palestinesi» dalle sue prigioni — il numero non è ancora specificato — e sposterà le sue truppe dalle aree densamente popolate al confine Est di Gaza, in pratica un ritiro considerato che la Striscia è larga al massimo dodici chilometri e un chilometro in più o in meno per i carri armati non fa molta differenza.

benjamin netanyahu

Gli aiuti umanitari arriveranno con molta più libertà, gli ospedali saranno riparati e squadre apposite cominceranno a rimuovere le macerie. Se le sei settimane scadranno e i negoziati saranno ancora in corso, il cessate il fuoco sarà prolungato: questa è la nuova condizione che mette d’accordo Hamas […] e il governo israeliano, che non vuole sentire parlare di «cessate il fuoco permanente».

Ismail Haniyeh

Hezbollah, dal Libano, incoraggia le due parti e dichiara che scatterebbe subito un cessate il fuoco anche sul confine Nord di Israele.

La seconda fase prevede la creazione di una forza temporanea di controllo a Gaza, sostenuta dagli Stati Uniti e da Paesi arabi, formata da abitanti di Gaza guidati da duemilacinquecento palestinesi di Gaza fedeli all’Autorità nazionale palestinese e già approvati da Israele.

BENJAMIN NETANYAHU - MEME BY EDOARDO BARALDI

In questo modo la Striscia non sarebbe sotto il controllo di Hamas e nemmeno dei soldati israeliani. […] La terza fase prevede un lungo piano di ricostruzione che durerà anni.

Se Biden riuscisse a ottenere adesso questa vittoria diplomatica, commenta David Ignatius, analista del Washington Post , potrebbe usarla come trionfo personale […]

BENJAMIN NETANYAHU ALL ONU DENUNCIA IL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO proteste contro netanyahu in israele 1 ismail haniyeh 3 ismail haniyeh 1 ismail haniyeh 2 HANIYEH PROTESTE CONTRO BENJAMIN NETANYAHU proteste contro netanyahu in israele 3 BENJAMIN NETANYAHU ALL ONU DENUNCIA IL PROGRAMMA NUCLEARE IRANIANO