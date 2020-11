3 nov 2020 13:50

IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, QUATTRO PERSONE SU DUE SCOOTER AGGREDISCONO UNA COPPIA, LASCIANO SANGUINANTE L’UOMO IN MEZZO ALLA STRADA E PORTANO VIA LA FIDANZATA PER VIOLENTARLA – GLI AGGRESSORI ERANO QUATTRO NORDAFRICANI E CONOSCEVANO LE LORO VITTIME…