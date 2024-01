IN PROVINCIA DI ROVIGO C’È UN SUPEREROE: “FLEXIMAN” – L’UOMO, IN POCHI MESI, HA SEGATO OTTO AUTOVELOX CON UN FLESSIBILE A BATTERIA: L’ULTIMO LUNGO UNA STRADA STATALE DEL BASSO POLESINE - L’AUTORE POTREBBE ESSERE IL COMPONENTE DI UNA BANDA CHE DALLA PRIMAVERA SCORSA STA DECAPITANDO DIVERSI AUTOVELOX - QUESTA VOLTA, PERÒ, L'AUTORE È STATO FILMATO DALLE TELECAMERE DI SICUREZZA...

Estratto dell’articolo di Natascia Celeghin per www.corriere.it

AUTOVELOX SEGATO

Potrebbe avere le ore contate «Fleximan» - così qualcuno lo ha già ridefinito - l’autore ignoto che nella serata di mercoledì ha messo ko con un flessibile a batteria l'autovelox che si trova lungo la strada statale Romea a Rosolina, in Basso Polesine. Per la provincia di Rovigo, con il caso di Rosolina, è stato raggiunto il record di otto velox abbattuti in pochi mesi.

L’autore potrebbe essere il componente di una banda che dalla primavera scorsa sta decapitando diversi autovelox in Polesine, e stavolta sarebbe «finito in video». Avrebbe agito attorno alle 21.30 di mercoledì sera. Lo testimonierebbero le immagini di alcune telecamere attive nei pressi di una struttura vicina che si affacciano al chilometro 71-760, punto esatto in cui è stato installato il rilevatore tanto odiato dagli automobilisti. Le stesse immagini sono ora al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Rovigo dopo la denuncia contro ignoti fatta dal sindaco di Rosolina, Michele Grossato giovedì. […]

autovelox

«Fleximan» è entrato in azione l’altra sera raggiungendo a piedi il punto in cui è installato l’occhio elettronico, probabilmente accompagnato da qualcuno o a comunque a bordo di un mezzo che poi ha lasciato nelle vicinanze. Spetta agli inquirenti ora incastrare il vandalo che in tantissimi sul web, non solo polesani, stanno osannando sui social network. […]

La modalità con cui ha messo fuori uso il «velox» è sempre la stessa: un taglio secco alla base del palo con un flessibile. Michele Grossato non si fa intimidire: «Andremo avanti installando dispositivi anti sabotaggio con telecamere, luce, pali più resistenti. Chi fa queste cose non si rende conto che fa un danno alle tasche dei cittadini. Reinstallare il velox costerà al Comune attorno ai 15mila euro».

autovelox

Nel Rodigino da fine maggio ad oggi sono stati otto in tutto gli apparecchi rilevatori di velocità abbattuti sempre con lo stesso modus operandi. La serie di «attentati» è iniziata tra il 18 e 19 maggio 2023 con l’abbattimento del velox posizionato sulla Statale 16 a Bosaro, messo ko per la seconda volta anche tra il 18 e 19 luglio, dopo la reinstallazione. […]

autovelox