1 giu 2023 13:36

I PROVINI PER LE ATTRICI? SOLO UNA SCUSA PER SCOPARE – I PM HANNO CHIESTO 9 ANNI PER CLAUDIO MARINI, 51ENNE DI ROMA CHE SI FINGEVA UN REGISTA PER ADESCARE DELLE RAGAZZE E VIOLENTARLE - IN 12 LO ACCUSANO DI AVERGLI CHIESTO DI SPOGLIARSI PER POI VIOLENTARLE DURANTE UN "PROVINO" FARLOCCO. MARINI DAVA APPUNTAMENTO ALLE RAGAZZE (TRA I 15 E I 30 ANNI) IN UN FAST FOOD PER POI PORTARSELE A CASA CON UNA SCUSA...