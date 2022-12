22 dic 2022 18:53

LA PROVOCAZIONE NON RUSSA - UNA NAVE SPIA DI MOSCA A OTRANTO MINACCIA IL GASDOTTO TAP: L’IMBARCAZIONE È RIMASTA PER ORE FERMA NEL PUNTO PIÙ SENSIBILE IN CUI SI TROVANO LE TUBATURE DELLA TRANS ADRIATIC PIPELINE CHE CONVOGLIA RIFORNIMENTI DI METANO ALTERNATIVI ALLE FONTI RUSSE - SI TRATTA DI UN RIFORNITORE DI SQUADRA, DESTINATO AD ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI A LUNGO RAGGIO DELLA FLOTTA DI MOSCA MA CHE SPESSO VIENE USATO PER SPIARE LE ATTIVITÀ DELLA NATO…