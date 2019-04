LA PSICHEDELICA “PASQUA” DEI SEGUACI DEL VOODOO – AD HAITI LA POPOLAZIONE, DI BIANCO VESTITA, HA CELEBRATO UNO DEI GIORNI SACRI DEL CALENDARIO DELLA RELIGIONE AFROAMERICANA: BALLI IN TRANCE, SACRIFICI E BAGNI IN PISCINE SACRE - LA COINCIDENZA CON LA DOMENICA DI RESURREZIONE DEI CATTOLICI NON È CASUALE...

DAGONEWS

haiti: riti voodoo 1

Sacrifici, danze in trance, bagni in piscine sacre. Gli haitiani, seguaci della religione voodoo, hanno celebrato una delle loro feste sacre in corrispondenza del giorno di Pasqua. In centinaia si sono riuniti per la cerimonia religiosa annuale a Souvenance, un sobborgo di Gonaives, a nord di Port-au-Prince, dopo aver fatto il pellegrinaggio annuale al loro tempio santo, Souvenance Mystique, dove esprimono la loro devozione agli spiriti, prendendo parte a numerosi rituali. Ogni anno i credenti si vestono di bianco, sacrificano animali, fanno il bagno in una piscina sacra e danzano in trance mentre celebrano uno dei giorni sacri del calendario Voodoo.

haiti: riti voodoo 9

Il voodoo fu portato ad Haiti dagli schiavi dell'Africa occidentale, ma non divenne immediatamente una religione riconosciuta dal paese dei Caraibi fino agli anni '60. Molti rituali voodoo e celebrazioni sante coincidono con gli eventi della fede cristiana cattolica in quanto quest'ultima era la religione degli schiavisti haitiani francesi: per ingannarli, gli schiavi, ai quali era proibito esercitare la loro fede voodoo, decisero di far coincidere le loro festività con quelle dei cattolici, in modo da celare il loro vero credo.

haiti: riti voodoo 8 haiti: riti voodoo 2 haiti: riti voodoo 6 haiti: riti voodoo 5 haiti: riti voodoo 11 haiti: riti voodoo 3 haiti: riti voodoo 4 haiti: riti voodoo 10 haiti: riti voodoo 7