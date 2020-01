28 gen 2020 13:33

PSICOSI DA CORONAVIRUS - E’ CORSA ALLE MASCHERINE PROTETTIVE NON SOLO IN CINA MA ANCHE IN ITALIA. A ROMA FARMACIE PRESE D’ASSALTO. MIGLIAIA DI MASCHERINE MONOUSO ESAURITE IN DUE GIORNI, A TRASTEVERE IN UNA MATTINATA... - ONDATA DI RICHIESTE DAL PAESE ASIATICO E DA CINESI RESIDENTI IN ITALIA CHE LE INVIANO AI PARENTI