Per promuovere la sua linea inclusiva di reggiseni sportivi, Adidas ha lanciato un nuovo audace annuncio in cui si vedono 25 coppie di seni nudi di tutte le forme, dimensioni e colori.

Il marchio di abbigliamento sportivo ha liberato più del semplice capezzolo mercoledì quando ha pubblicato su Twitter un collage fotografico di oltre due dozzine di petti di donne senza volto come parte della campagna.

«Riteniamo che il seno delle donne di tutte le forme e dimensioni meriti supporto e comfort», ha scritto Adidas. «Ecco perché la nostra nuova gamma di reggiseni sportivi contiene 43 modelli, così tutti possono trovare la vestibilità giusta per loro».

Il brand ha chiuso il tweet con l'hashtag #SupportIsEverything.

Le singole immagini, impilate in una griglia, sono state ritagliate sotto il collo per garantire sia l'anonimato che la messa a fuoco del seno delle donne.

La pubblicità provocatoria è presente anche sui cartelloni pubblicitari, secondo Adidas, anche se i luoghi sono sconosciuti.

L'utente di Twitter @benmayorwhite ha condiviso la foto di un cartello mercoledì, scrivendo: «Niente di ciò che le adidas hanno fatto negli ultimi due anni è più grande di questo. A tutte le persone coinvolte in questo, vi salutiamo tutti!».

Il cartellone include i seni nudi e una didascalia al centro che dice: «I motivi per cui non abbiamo realizzato un solo reggiseno sportivo». Il nuovo annuncio di Adidas ha ricevuto più di 18.000 Mi piace su Twitter, ma finora le reazioni sono state contrastanti.

Alcuni hanno elogiato l'azienda per aver normalizzato il seno, mentre altri l'hanno criticata per aver esposto i bambini a contenuti per adulti.

«Wow, lo adoro davvero - finalmente, qualcuno usa la positività del corpo per promuovere l'accettazione di qualcosa su cui le donne non hanno controllo e non possono cambiare naturalmente - la forma del seno!!» ha scritto una persona. «Se più persone lo facessero, meno ragazze si preoccuperebbero che i loro seni siano "cattivi" vedendo solo quelli "perfetti" nel porno».

«Come padre di due figlie che praticavano sport, arriva in ritardo», ha aggiunto un altro. «Grazie. Molte ragazze rinunciano allo sport perché non riescono a trovare la misura giusta per stare a proprio agio».

«@adidas che diavolo?! Lascia qualcosa all'immaginazione. Ci sono ragazzi su Twitter»,si è lamentato qualcun altro.

E mentre Playboy ha soprannominato l'annuncio «il seno in assoluto», alcuni scettici non hanno capito il senso di una campagna di reggiseni sportivi che non includeva il prodotto. «Sono tutto per le tette e la positività, ma tipo... cosa stanno vendendo?» ha chiesto un utente di Twitter. «Non dovrebbe almeno mostrare come i loro reggiseni "positivi per il corpo" supportino tutti i diversi tipi di tette? O è solo un altro annuncio shock progettato solo per generare entrate utilizzando il corpo delle donne? Estenuante».

Adidas è stata felice di partecipare al vivace dibattito sui meriti dell'annuncio, spiegando: «Vogliamo celebrare i corpi in tutta la loro gloria e mostrare con orgoglio quanto siamo tutti diversi».

«Ho capito... ma questo è un porno soft borderline smh... forse foto nei reggiseni?» ha suggerito una persona.

«Il seno è una parte naturale dell'anatomia», ha risposto il marchio. «È ora di rimuovere lo stigma per consentire alle generazioni future di prosperare».

Un utente di Twitter che ha provato a segnalare l'immagine ha pubblicato uno screenshot della politica sui contenuti per adulti dell'app, che consente la nudità totale o parziale purché non violi la sua politica sui media sensibili.

«Quindi @adidas ha ottenuto il consenso del seno di ciascuna donna prima di pubblicare?» la persona ha chiesto. «Sì, i nostri volontari sono stati fantastici e coraggiosi», ha risposto Adidas.

Quando gli è stato chiesto di pubblicare la foto su Instagram o Facebook, il marchio ha notato che non poteva perché gli standard della community delle piattaforme sono diversi. Entrambe le app dei social media limitano le immagini del seno femminile se includono il capezzolo.

«Dovevamo attenerci alle regole dei social media, ma siamo orgogliosi di condividere la versione senza censure qui, sul nostro sito Web e sui cartelloni pubblicitari», ha spiegato Adidas.

