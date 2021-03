2 mar 2021 16:37

PER UN PUGNO DI DOLLARI – IL PUGILE FLOYD MAYWEATHER JR. CONTINUA A SPUTTANARSI I MILIONI FATTI IN CARRIERA E REGALA AL NIPOTINO DI 5 SETTIMANE UN ROLEX TEMPESTATO DI DIAMANTI - IL RICCASTRO 43ENNE, NOTO PER I SUOI VIDEO PROVOCATORI TRA MIGNOTTONE, PILE DI BANCONOTE, AUTO DI LUSSO E CHAMPAGNE, HA UNA COLLEZIONE DI OROLOGI STIMATA 20 MILIONI DI STERLINE: “SE VADO IN VACANZA PER 30 GIORNI ME NE…” - VIDEO