31 mag 2023 10:51

PER PULIRE ROMA SERVIREBBE IL GENERALE FIGLIUOLO! – SU TWITTER LA GIORNALISTA GAIA TORTORA IMPLORA “L’INTERVENTO DELL’ESERCITO” PER RACCOGLIERE LA MONNEZZA SPARSA PER LA CAPITALE: “È UNA CITTÀ INGOVERNABILE. PUZZA, È SPORCA E PERICOLOSA” – SUI SOCIAL LA RIVOLTA DEI VIP CHE SI INCAZZANO (E HANNO RAGIONE) PER LE CONDIZIONI IN CUI VERSA L’URBE. ALESSANDRO GASSMANN HA DETTO CHE “È UNA METROPOLI DI CUI VERGOGNARSI”, ELENA SANTARELLI: “ROMA È UNA DISCARICA, FA SCHIFO…”