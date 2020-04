LE PULIZIE VI STANNO SCLERANDO? PROVATE A SEGUIRE QUESTO SEMPLICE PIANO CHE DISTRIBUISCE LE FACCENDE DOMESTICHE SU CINQUE GIORNI IN MODO DA POTERSI GODERE UN BINGE WATCHING SELVAGGIO NEL FINE SETTIMANA – PARTITE IL LUNEDÌ CON IL CAMBIO LENZUOLA, LA PULIZIA DEL MATERASSO E LA CURA DELLA CAMERA DA LETTO. IL MARTEDÌ DEDICATEVI A SPOLVERARE, MERCOLEDI' UCCIDETE IL MARITO…

Non ce la fate più a pulire ogni angolo della casa? Purtroppo con il coronavirus in circolazione non possiamo esimerci, ma possiamo organizzarci la settimana in modo da non ritrovarci con un cumolo di faccende domestiche nel weekend.

Il lunedì può essere dedicato al cambio lenzuola e al lavaggio in lavatrice a 60 gradi per rimuovere polvere, allergeni e altri germi: secondo il National Library of Medicine degli Stati Uniti a quella temperatura il Covid-19 non sopravvive. Di fondamentale importanza è la pulizia del materasso che va aspirato su entrambi i lati per rimuovere acari, funghi e particelle di pelle morta che possono aggravare condizioni respiratorie come l'asma e causare infezioni come la bronchite se vengono inalate notte dopo notte.

Il martedì è la volta della cucina. Vanno puliti con acqua calda e sapone i ripiani dei pensili nei quali riponiamo in cibo sui cui imballaggi potrebbe essersi annidato il corovavirus. Le superfici devono essere accuratamente asciugate per evitare lo sviluppo di muffe.

Frigoriferi e congelatori devono essere svuotati e puliti con cura con acqua calda e sapone o spray detergente, avendo attenzine a concentrarsi sui "punti di contatto" come le maniglie e il cassetto di plastica per la verdure. È stato dimostrato che il virus sopravvive su superfici dure come vetro, plastica e acciaio inossidabile per un massimo di 72 ore.

Il mercoledì concentratevi sugli spazi difficili da raggiungere sotto i divani e dietro i frigoriferi, dove si accumulano grandi quantità di germi e polvere. È buona prassi aspirare poltrone e divani per rimuovere gli acari della polvere e le cellule morte della pelle. I ricercatori del World Economic Forum hanno scoperto che il coronavirus può vivere fino a 24 ore su tessuti morbidi e porosi.

Il giovedì dedicatevi alle tende che dovrebbero aspirate per rimuovere la polvere e tutti i germi presenti nell'aria che vi si sono depositati sopra. Spolverate, spazzate e lavate i pavimenti.

Il venerdì concludete il turno di pulizie: spolverate luci, paralumi e i filtri che avete in casa per migliorare la purezza dell'aria che circola nella casa. E non dimenticate di concentrarvi nello spazio dietro al televisore dove generalmente si accumula grande quantità di polvere attirata dall’elettricità.

