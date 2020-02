PULP BABY – A 56 ANNI QUENTIN TARANTINO È DIVENTATO PADRE: DANIELLA PICK, 36 ANNI, HA DATO ALLA LUCE UN MASCHIETTO IN UNA CLINICA DI TEL AVIV - LA MOGLIE DEL REGISTA AVEVA FATTO LA SUA ULTIMA APPARIZIONE A CANNES, POI ERA TORNATA A CASA SUA IN ISRAELE PER VIVERE LA GRAVIDANZA IN TRANQUILLITÀ – NESSUNA TRACCIA DI LEI NEMMENO DURANTE LA NOTTE DEGLI OSCAR, MA… - VIDEO

Sara Sirtori per "www.amica.it"

quentin tarantino e daniella pick 3

È nato! Da Tel Aviv è arrivata la notizia che Quentin Tarantino è diventato papà per la prima volta. La moglie, Daniella Pick, ha avuto un maschietto. Per ora non si conosce ancora il nome. Ma, come si dice in questi casi, mamma e bimbo stanno bene e la famiglia è felicissima. Il piccolo, stando a quanto ha riportato il sito Tmz, è nato il 22 febbraio. Ed è il primo figlio per il 56enne regista premio Oscar e la 36enne moglie.

quentin tarantino e daniella pick 2

Che Quentin Tarantino sarebbe diventato papà lo sapevamo da agosto. Da quando, cioè, la coppia lo aveva annunciato in un comunicato stampa lo scorso agosto. Nel bel mezzo del tour mondiale per la presentazione di C’era una volta a… Hollywood.

E, infatti, a parte l’apparizione a Cannes, dove il film è stato presentato in anteprima mondiale, Daniella non si è più fatta vedere.

quentin tarantino foto di bacco (7)

È tornata a casa sua, in Israele, per vivere la gravidanza in tranquillità mentre il marito girava il mondo a mostrare la sua nona fatica e a ricevere premi. Non c’era nemmeno agli Oscar 2020. Quelli del trionfo di Brad Pitt. Ma, ora lo sappiamo, era troppo vicino al parto per viaggiare da una parte all’altra del mondo.

il matrimonio di quentin tarantino 7

Ma chi è Daniella Pick? È la donna che ha fatto perdere la testa al regista hollywoodiano più originale degli ultimi anni. Nel suo Paese, Israele, Daniella è una nota cantante. Ma, soprattutto, è la figlia di uno dei cantanti più famosi della regione fin dagli anni 70: Sviva Pick è stato definito “il Principe del Medioriente”.

il matrimonio di quentin tarantino 4

La prima volta che Daniella Pick ha visto Quentin Tarantino era il 2009. Lui era in Israele per promuovere il film Bastardi senza gloria. E pare che tra i due la scintilla sia scoccata immediatamente. Si sono frequentati per poco tempo prima di lasciarci. E ci è voluto quasi un decennio prima di ritrovarsi.

il matrimonio di quentin tarantino 3

I due, infatti, si sono rimessi insieme nel 2016 e nel giugno 2017, Quentin ha chiesto la mano alla sua compagna. Alla festa di fidanzamento a New York c’erano tutti i grandi amici del regista. quelli con i quali aveva fatto i suoi film più famosi: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Uma Thurman.

il matrimonio di quentin tarantino 15

Alle nozze, celebrate in forma strettamente privata nella loro casa di Los Angeles a fine novembre 2018, c’erano solo gli amici più stretti. Come Harvey Keitel, Tim ed Eli Roth, e, non poteva mancare, la musa di Tarantino, Uma Thurman. «Mi sono sposato sei mesi fa… non lo avevo mai fatto. E adesso so perché: stavp aspettando la ragazza perfetta», ha detto Quentin a Cannes, presentando C’era una volta a… Hollywood.

il matrimonio di quentin tarantino 12

Una dichiarazione d’amore che proprio non ci saremmo mai aspettati da uno come lui. Ma l’amore cambia le persone. Perché ai Golden Globes 2020, ritirando il premio per la migliore sceneggiatura, il pensiero di Quentin Tarantino è stato tutto per Daniella.

Alla quale ha dedicato il premio con qualche parola in ebraico: «A mia moglie che sta guardando da Tel Aviv, che sta aspettando il mio primo figlio: toda, geveret, ti amo». Grazie, signora, ti amo.

