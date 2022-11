PULP E PATATE - A PORTA PIA SCENE DA FILM SPLATTER DOPO UNA RISSA PER MOTIVI DI GELOSIA FINITA A BASTONATE: CHIAZZE DI SANGUE SUL MARCIAPIEDE E SUL MURO – A TRASTEVERE UN PREGIUDICATO ACCOLTELLA UN RAGAZZO INTERVENUTO A DIFESA DELLA ZIO MINACCIATO PER IL PARTY TROPPO RUMOROSO: “HAI DISTURBATO TUTTI NEL PALAZZO, NON CI HAI FATTO DORMIRE” - ROMA E' DIVENTATA IL SET PERFETTO PER I FILM DI TARANTINO...

1 – A TRASTEVERE PREGIUDICATO ACCOLTELLA UN RAGAZZO

Estratto dell'articolo di Alessia Marani per “il Messaggero”

MOVIDA TRASTEVERE

Aveva minacciato lo zio, poi se l'è presa con lui, il nipote di 22 anni intervenuto per difenderlo e per un soffio non lo ha ammazzato a coltellate. La notte brava di un pregiudicato trasteverino di 33 anni è finita prima negli uffici della caserma dei carabinieri per poi varcare gli scalini del vicino carcere di Regina Coeli, dopo l'arresto con l'accusa di tentato omicidio. Il fattaccio è avvenuto martedì sera in via Natale del Grande, a due passi da piazza San Cosimato. L'uomo, Alessandro Cruciani, che in zona è conosciuto col soprannome di Skizzo, con precedenti per droga e per un'altra aggressione all'arma bianca avvenuta nel febbraio del 2021, si era scagliato contro Sasha C., 41enne direttore di Radio Trastevere Gallery reo, a suo dire, di avere affittato il locale al pian terreno per un party troppo rumoroso la sera di Halloween. «Hai disturbato tutti nel palazzo, non ci hai fatto dormire» (...)

halloween rissa porta pia

2 - PORTA PIA CHOC, SANGUE SU MURI E MARCIAPIEDE: «PESTAGGIO DOPO IL PARTY»

Emiliano Bernardini per “il Messaggero”

Una chiazza di sangue sul marciapiede, una manata sul muro e poi ancora schizzi sulle strisce pedonali e sulla strada che collega via Piave a via Calabria. Uno scenario horror quello che i residenti di Porta Pia si sono trovati di fronte la mattina del primo novembre.

Uno scherzo di Halloween? Si sono chiesti esercenti e cittadini di fronte a quello spettacolo. Nel quartiere da un paio di giorni non si parla d'altro.

Tanto che per diverse ore quel sangue era diventato un giallo. Ma cosa è successo realmente? Quelle chiazze di sangue sono il risultato di una rissa scoppiata intorno alle due della notte tra domenica e lunedì. Una festa privata, una delle tante che si sono consumate domenica notte nella capitale. Un gruppo di ragazzi e ragazze travestiti da fantasmi, streghe e quant' altro, tasso alcolico elevato e voglia di festeggiare. Doveva essere una notte di divertimento e invece è finita a bastonate. Il motivo?

La gelosia.

halloween rissa porta pia

QUESTIONE DI GELOSIA Un apprezzamento ad una ragazza. Qualche parola di troppo che ha fatto scattare la molla. Il tasso alcolico e la violenza sempre più dilagante tra i ragazzi ha fatto il resto. La contesa nasce all'interno dell'appartamento dove si era svolta la festa e poi degenera in strada. «Erano un gruppetto ma era buio e non saprei dire quanti erano. Urlavano poi sono passati alle mani. Sono spuntati anche dei bastoni» racconta una residente che ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. «Ho sentito delle urla. Un vociare di giovani. Prima in un appartamento e poi in strada. Ma ho pensato che si trattasse solo di ragazzi ubriachi e non ad una rissa» rivela un altro residente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al civico numero 49 di via Piave hanno trovato un ragazzo coperto di sangue.(...)

halloween halloween rissa porta pia RISSA TRASTEVERE