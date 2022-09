PUMMAROLA FLAMBE' - ATTIMI DI TERRORE DENTRO UN TRAM DI NAPOLI, DOPO CHE UNA BOTTIGLIETTA CONTENENTE DEL LIQUIDO INFIAMMABILE È STATA LANCIATA DA DUE PERSONE CHE ERANO SCESE DAL MEZZO DI TRASPORTO, SCATENANDO UN PRINCIPIO DI INCENDIO - L'AUTISTA È RIUSCITO A SPEGNERE SUBITO IL FUOCO E NESSUNO SI E' FERITO - NON SI ESCLUDE CHE SI SIA TRATTATO DI UNA BRAVATA…

tram napoli

Da www.blitzquotidiano.it

Hanno lanciato all’interno di un tram una bottiglietta contenente molto probabilmente liquido infiammabile, facendo sprigionare un principio di incendio che è stato subito spento dall’autista. Il fatto è accaduto al capolinea dei tram, all’altezza dell’incrocio tra via Marina e via Colombo a Napoli.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE

A lanciare la bottiglietta sarebbe state due persone che erano scese dal mezzo di trasporto. Il fatto non ha provocato danni a persone ma solo il lieve annerimento di una parte del pavimento del tram. Indagini dei carabinieri della stazione ‘Napoli San Giuseppe’ per chiarire dinamica e identificare i responsabili: non si esclude che si sia trattato di una bravata.

“Nessun collegamento con la politica”. A precisarlo, a proposito della bottiglia con liquido infiammabile lanciata in un tram a Napoli, sono gli stessi carabinieri che indagano sui fatti.

