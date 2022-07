LA PUMMAROLA E’ ASCIUTTA – TRA SICCITA’ E CALDO LA RACCOLTA DI POMODORI E’ IN CRISI: MINORE QUANTITA’ E QUALITA’ - E A CASCATA LA SORPRESA PEGGIORE SARÀ PER I CONSUMATORI CHE DOVRANNO PAGARE ALMENO UN 10-15% IN PIÙ PER PASSATE E PELATI - IL POMODORO PER PASSATE, PELATI E CONCENTRATI È COLTIVATO SU CIRCA 70 MILA ETTARI IN TUTTA ITALIA DA 6500 IMPRESE AGRICOLE; UN CENTINAIO LE INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE, CON 10 MILA GLI ADDETTI - L'ITALIA NEL 2021 HA PRODOTTO IL 15% DEL RACCOLTO MONDIALE, È SECONDA AL MONDO DOPO LA CALIFORNIA…

Estratto dell’articolo di Carlo Ottaviano per “il Messaggero”

pomodoro

A cinque giorni dall'avvio della campagna di raccolta del pomodoro da industria, sono scontenti tutti. I produttori agricoli vedono vanificati gli aumenti di prezzo strappati alle industrie di trasformazione dopo lunghe e tesissime trattative (108,5 euro a tonnellata) e si lamentano gli industriali che per colpa della siccità e del troppo caldo temono di avere un prodotto di minore qualità e sicuramente insufficiente per mantenere i livelli produttivi dello scorso anno (6 milioni di tonnellate, 3,7 miliardi di euro di giro d'affari, di cui 2 di export). E a cascata la sorpresa peggiore sarà per i consumatori che dovranno pagare almeno un 10-15% in più per passate e pelati.

RACCOLTA DI POMODORI

«Abbiamo speso di più afferma Massimo Passanti, presidente della Federazione nazionale pomodoro da industria di Confagricoltura - producendo meno. L'aumento di prezzo del 18% concordato a febbraio, ce lo siamo in pratica già mangiato a causa dei costi di produzione saliti alle stelle, per energia e fertilizzanti. La siccità ci ha costretto ad irrigare facendo aumentare i consumi. Le rese sono diminuite del 10% e abbiamo calcolato un 5-8% di scarto in più dovuti a difetti di colorazione, proprio a causa del caldo e della mancanza di acqua.Lo scorso anno avevamo avuto un raccolto d'oro e quest' anno non si presenta così: i pomodori, come tutte le solanacee, prediligono il caldo, ma a tutto c'è un limite».

RACCOLTA DI POMODORI

Ancora più preoccupanti le stime di Cia-Agricoltori italiani che teme cali di produzione fino al 30% per il pomodoro tardivo, atteso per settembre.

Il pomodoro per passate, pelati e concentrati è coltivato su circa 70 mila ettari in tutta Italia (Emilia, Lombardia, Campania e Puglia sono le principali regioni) da 6500 imprese agricole; meno di un centinaio le industrie di trasformazione, 10 mila gli addetti. L'Italia nel 2021 ha prodotto il 15% del raccolto mondiale, è seconda al mondo dopo la California, prima in Europa. A mancare quest' anno non è solo l'acqua, ma anche la manodopera.

[…] L'ipotesi di aumenti del costo delle conserve del 10-15% è perfino ottimistica. […]