PUOI FARE IL BOTOX, MA CONTINUARE A DIRE DI ESSERE UNA FEMMINISTA DI FERRO? CINQUE SCRITTRICI SI RIBELLANO AL FEMMINISMO DELL’ASCELLA PELOSA E ALLA MORTIFICAZIONE DEL CORPO DELLE DONNE CHE NULLA A CHE VEDERE CON I DIRITTI – “POSSONO PRENDERE A CALCI IN CULO IL PATRIARCATO ANCHE IN TACCO 12…”

botox

E basta con il femminismo dell’ascella pelosa e della mortificazione del corpo. Ne sono convinte cinque gironaliste e scrittrici che non pensano che curare il proprio aspetto sia un tradimento ai valori femministi.

lorraine candy

«Il femminismo, per me, riguarda l'uguaglianza dei sessi – dice Lorraine Candy, 52 anni – Non si tratta di umiliare le persone per le loro scelte e dire loro che stanno "barando" per migliorare il loro aspetto. Non giudico le scelte di nessuna donna, perché non è affare di nessun altro il modo in cui le altre donne vogliono vedersi allo specchio. O se vogliono parlare o lo vogliono mantenere segreto.

Helena Frith Powell, 53 anni, punta il dito conto chi pensa che essere femminista non voglia dire occuparsi del suo corpo: «Per me essere femminista significa essere esattamente la donna che vuoi essere. E se questo significa prendersi cura del proprio aspetto e possibilmente rallentare il processo di invecchiamento, allora così sia. Non vedo niente di antifemminista nell'aspetto femminile.

lorraine candy 1

Sicuramente il femminismo consiste nel trarre il meglio dalla donna che sei, realizzare il tuo potenziale. Perché dovrebbe applicarsi solo all'intelletto? L'autostima è essenziale. Perché dovrei deludere la femminilità facendo qualcosa che mi faccia sentire meglio con me stessa?».

botox 1

«Sono femminista da quando ho imparato la parola per la prima volta a sette anni - ha detto Hannah Betts, 49 anni - Non ho mai capito perché l'idea di curarsi neghi le proprie affiliazioni ideologiche. Sono femminista qualunque cosa faccia, comunque sembri, e immaginare il contrario è un ridicolo anacronismo; una riduzione di un movimento politico globale a uno stereotipo antiquato e puritano. Uscire con i tacchi alti non mi impedisce di prendere a calci il sistema patriarcale».

botox

Lisa Hilton, 45 anni, rivela di essere stata insultata perché cura il suo corpo, ma dice di essere una femminista: «In quanto femminista convinta, mi trovo perfettamente a mio agio nello spendere soldi per un abbonamento a una palestra. Amo i vestiti, i tacchi e le borse. Spendo per le creme e non mi vergognerei se ricorressi al botox. Ma il femminismo non significa dare alle donne la scelta di fare - e vestirsi - come vogliono? Perché dovrebbe darmi fastidio se una donna sceglie di uscire a in jeans e scarpe da ginnastica o in un vestito e tacchi?»

lisa hilton

«Se il femminismo significa qualcosa, è il diritto per una donna di fare ciò che vuole con il proprio corpo – ha detto Julia Hartley-Brewer, 52 anni – Ma che c’entra iniettarsi del botox con il femminismo?».

