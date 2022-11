PUR DI APPARIRE, LA GENTE E' DISPOSTA ANCHE A CORCARSI DI BOTTE - UN VIDEO PUBBLICATO ONLINE MOSTRA LA RISSA TRA DUE UOMINI ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA VITTORIA A NAPOLI – NEL FILMATO, SI VEDONO I DUE BLOCCARE IL TRAFFICO MENTRE LITIGANO SENZA CHE NESSUNO INTERVENGA NONOSTANTE LE TANTE AUTO INCOLONNATEDIETRO DI LORO – LA LITE POTREBBE ESSERE STATA INSCENATA PER REALIZZARE UN VIDEO VIRALE... - VIDEO

rissa in mezzo al traffico a napoli 4

Un video pubblicato da "Welcome to Favelas" e rilanciato dal deputato Emilio Borelli su Facebook che mostra una rissa tra due uomini all'imbocco della Galleria Vittoria a Napoli è diventato virale nelle ultime ore. Al momento non si conosce né l'identità dei due uomini né i motivi della lite.

rissa in mezzo al traffico a napoli 3

Nelle immagini si possono vedere i protagonisti bloccare il traffico con una Panda mentre litigano senza che nessuno intervenga nonostante siano tante le auto incolonnate. Su Facebook, il deputato Borrelli ha commentato la scena in maniera secca scrivendo: "La deriva totale". Tra le ipotesi, una lite scoppiata in auto o addirittutra inscenata a favore dei social.

rissa in mezzo al traffico a napoli 7 rissa in mezzo al traffico a napoli 5 rissa in mezzo al traffico a napoli 6

rissa in mezzo al traffico a napoli 1 rissa in mezzo al traffico a napoli 2