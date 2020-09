11 set 2020 09:30

PUR DI GUADAGNARE QUALCHE SPICCIO I FERRAGNEZ SI ATTACCANO A TUTTO, PURE ALLA MARTANI! – LA SVALVOLONA ECO-ATTIVISTA SU FACEBOOK: “INCREDIBILE. DOPO 2 ARCHIVIAZIONI DEL TRIBUNALE PENALE CHE HA RIGETTATO LE RICHIESTE DEI LORO AVVOCATI, CHIARA FERRAGNI E FEDEZ SI SONO RIVOLTI AL TRIBUNALE CIVILE CHIEDENDOMI 100MILA EURO DI DANNI. NON HO PAROLE PER QUALIFICARLI. DOPO AVER PRESO A CALCI IL CIBO NEL SUPERMERCATO, SI ACCANISCONO CONTRO DI ME NONOSTANTE…”