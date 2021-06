1 giu 2021 11:19

PURE SUL COVID SIAMO SCHIAVI DEL POLITICAMENTE CORRETTO - L'OMS HA CAMBIATO IL NOME DELLE VARIANTI: "CHIAMARLE IN BASE AI LUOGHI IN CUI VENGONO RILEVATE E' STIGMATIZZANTE E DISCRIMATORIO" (NON SIA MAI CHE A QUALCUNO VENGA IN MENTE DI DIRE "VIRUS CINESE") - QUELLA INGLESE DA OGGI E' ALPHA, LA SUDAFRICANA BETA, LA BRASILIANA GAMMA E L'INDIANA DELTA - PER SCEGLIERE LE NUOVE ETICHETTE L'OMS HA CONVOCATO ESPERTI DI NOMENCLATURA E TASSONOMIA - CHISSA' COSA DECIDERANNO PER L'INFLUENZA SPAGNOLA...