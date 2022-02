4 feb 2022 18:15

PURE IL SENSO DI GIUSTIZIA È "SPARITU" - L'ASSURDA STORIA DI ROCCO BARBARO, 56 ANNI, DETTO 'U SPARITU: PER I PM ERA IL "CAPO DEI CAPI", MA SECONDO I GIUDICI NON È MAFIOSO E QUINDI ORA È UN UOMO LIBERO - FINÌ NELLA LISTA DEI 30 SUPER LATITANTI PIÙ PERICOLOSI D'ITALIA ED È STATO CONSIDERATO IL VERTICE DELLA 'NDRANGHETA LOMBARDA: MA I PROCESSI SONO ANDATI IN UN ALTRO MODO E IN CASSAZIONE L'ACCUSA DI MAFIA È CADUTA - PER I MAGISTRATI "NON È MAI SUFFICIENTE LA VERIFICA DI UNA GENERICA E APPARTENENZA AL CLAN…"