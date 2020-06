PURE SPIKE LEE SI CALA LE BRAGHE – DOPO AVER DEFINITO WOODY ALLEN UN “GRANDE REGISTA” E AVER CRITICATO LA DAMNATIO MEMORIAE, SPIKE LEE FA DIETROFRONT PER PAURA DI FINIRE NEL MIRINO DELLE SVALVOLATE DEL #METOO: “LE MIE PAROLE ERANO ERRATE. NON TOLLERO E NON TOLLERERÒ MOLESTIE, AGGRESSIONI O VIOLENZA SESSUALE…”

Elisabetta Esposito per "www.ilgiornale.it"

Spike Lee si rimangia tutto. E si scusa con le vittime di violenza sessuale.

Il dietrofront del regista afroamericano arriva a poche ore dalle sue dichiarazioni di endorsement a Woody Allen.

Gli Stati Uniti stanno vivendo un periodo di fermento con il movimento Black Lives Matter e il dibattito per alcuni si sta espandendo ad alcune tematiche, come quelle che hanno interessato ad ampio raggio il movimento #MeToo. È in questo clima che Spike Lee ha detto la sua, salvo poi rimangiarsela.

Come riporta il Guardian, durante un’intervista a una radio di New York, Spike Lee ha definito Allen “un grande, grande regista”. E si è scagliato contro la cultura della cancellazione, la damnatio memoriae del #MeToo che ha coinvolto vari giganti del mondo dello spettacolo, tra cui l’attore premio Oscar Kevin Spacey.

“Questa cosa della cancellazione - ha commentato Spike Lee - non coinvolge solo Woody. E penso che quando la ricorderemo, capiremo che, a meno di ucciderlo, non si possa cancellare qualcuno come se non fosse mai esistito. Woody è un mio amico. So cosa sta affrontando in questo momento”.

Spike Lee si riferiva al fatto che, a seguito del movimento #MeToo, il collega newyorkese sia tornato al centro della bufera in relazione alle accuse della figlia Dylan Farrow di presunte violenze sessuali. Queste accuse furono peraltro oggetto di una causa negli anni ’90, causa che si concluse con la caduta delle accuse contro Allen, benché i suoi atteggiamenti nei confronti della figlia adottiva fossero considerati dalla corte “scandalosamente inappropriati”. Ancora oggi Dylan tuttavia dà addosso il patrigno, nonostante il fratello Moses invece lo difenda.

“Le mie parole erano errate - ha scritto Spike Lee nel suo dietrofront su Twitter - Non tollero e non tollererò molestie, aggressioni o violenza sessuale. Tale trattamento provoca danni reali che non possono essere minimizzati”.

Anche Woody Allen è tornato a parlare della questione di recente, nella sua autobiografia “A proposito di niente”. Nel volume, il regista esprime il proprio rammarico per il voltafaccia di alcuni attori che hanno lavorato con lui all’indomani della nascita del movimento #MeToo. A finire sotto la lente di ingrandimento è stato in particolare Timothée Chalamet, colpevole secondo Allen di aver assecondato un’onda giustizialista nei suoi confronti in modo da avere più chance di vincere un Oscar.

