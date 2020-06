PURE I VEGETALI STANNO MESSI MEJO DI NOI! – MA QUALI MASCHERINE E GUANTI: A BARCELLONA PER IL CONCERTO DI RIAPERTURA DEL GRAN TEATRO DEL LICEU GLI UNICI ESSERI VIVENTI AMMESSI IN PLATEA SONO STATE 2.292 PIANTE – E GLI UMANI? CONNESSI ONLINE – L’ARTISTA EUGENIO AMPUDIA: “IN LOCKDOWN LA NATURA SI È INSINUATA PER OCCUPARE GLI SPAZI CHE ABBIAMO CEDUTO…” - VIDEO

piante in platea al gran teatro del liceu di barcellona 15

L'evento si chiama Concierto Para al Bioceno ed è lo spettacolo di riapertura, dopo il lockdown, che il Gran Teatro del Liceu di Barcelona ha organizzato per il 22 giugno. Tuttavia, al posto di suonare davanti a un pubblico in carne e ossa, l'Opera House avrà in platea un gruppo di... piante.

Distanziamento sociale? Non sarà necessario, così come guanti e mascherine. Perché a sostituirli sarà opportuno che ci siano vasi e acqua a sufficienza per 2.292 piante. L'idea è coordinata dall'artista concettuale Eugenio Ampudia e l'intera serata andrà in diretta online, dalle 17, sulla sito del Gran Teatro, e il Quartetto d'archi UceLi si esibirà in Crisantemi di Puccini.

piante in platea al gran teatro del liceu di barcellona 13

Ovviamente, nessuno è impazzito: secondo il direttore artistico del Liceu, Víctor García de Gomar, il concerto vuole indurre a riflettere sullo stato attuale della condizione umana e su come, in isolamento, siamo diventati "un pubblico privato della possibilità di essere pubblico". Ha continuato affermando che "quando i due violini gemelli, la viola e il violoncello del quartetto di UceLi suoneranno per il regno vegetale, alle 17 di lunedì, gli esseri umani diventeranno gli spettatori della loro stessa cronaca sociale".

piante in platea al gran teatro del liceu di barcellona 11

Il messaggio arriva forte e chiaro. Proprio la Spagna, uno fra i paesi più colpiti dal Coronavirus, si dichiara così, attraverso l'arte, eticamente schierata a favore dell'ambiente, appoggiando nuove idee ed esperienze per riorganizzare gli spazi condivisi in luoghi dove la natura sia l'elemento principe. "In un momento in cui una parte importante dell'umanità si è rinchiusa in spazi chiusi ed è stata costretta a rinunciare al movimento, la natura si è insinuata in avanti per occupare gli spazi che abbiamo ceduto", ha detto Ampudia.

piante in platea al gran teatro del liceu di barcellona 14

"E lo ha fatto al suo ritmo, secondo il suo paziente ciclo biologico. Possiamo allargare la nostra empatia e farla valere su altre specie? Cominciamo usando l'arte e la musica e invitando la natura in una grande sala da concerto".

