11 mag 2022 19:02

PUSSY VIA! - MARIA ALYOKHINA, UNA DELLE COMPONENTI DELLA BAND "PUSSY RIOT", È SCAPPATA DALLA RUSSIA TRAVESTENDOSI DA RIDER - L'ARTISTA E ATTIVISTA ANTI-REGIME ERA STATA CONDANNATA A DUE ANNI DI CARCERE PER LE PROTESTE ALLA CATTEDRALE DI CRISTO SALVATORE A MOSCA E INCARCERATA SEI VOLTE. POI, LO SCORSO APRILE, LE AUTORITÀ AVEVANO ANNUNCIATO CHE SAREBBE DOVUTA ANDARE IN COLONIA PENALE PER 21 GIORNI. COSÌ MARIA HA DECISO DI ABBANDONARE IL PAESE, RIUSCENDO AD ARRIVARE IN…