COME MAI PRIGOZHIN, CHE SI SENTIVA “UN MORTO CHE CAMMINA” ED ERA OSSESSIONATO DALLA SUA SICUREZZA, SI SENTIVA COSÌ SICURO A COMUNICARE I SUOI SPOSTAMENTI IN RUSSIA?

Vladimir Putin ha mandato le condoglianze alla famiglia di Prigozhin […]. Il presidente russo ha definito il capo della Wagner un ottimo uomo d’affari, ha promesso che le indagini sulla sua morte verranno portate a termine, e poi – queste sono state le parole più emozionali in due minuti di dichiarazione con lo sguardo basso – ha raccontato di conoscere Prigozhin da molto tempo, dagli anni Novanta, e ha lodato il suo talento negli affari in Russia e all’estero, e ricordato gli errori.

Non ha detto quali, non è sceso nel dettaglio, né dell’amicizia né degli errori, ma le parole di Putin sono state le prime istituzionali sulla morte di Prigozhin: per lo stato russo, il capo della Wagner è morto. Per l’intelligence americana, a far precipitare l’aereo con cui volava il traditore-uomo-d’affari-Prigozhin non sarebbe stato un missile, con più probabilità un’esplosione a bordo.

Tutto si ricompone, la vita del capo dei mercenari, la sua amicizia stretta e sussurrata con il presidente, nell’ombra e nell’illegalità degli affari del Cremlino con i troll e le guerre vicine e lontane; poi la decisione di rendersi visibile, di minacciare i nemici, i disertori, di urlare davanti a una telecamera con i corpi dei suoi combattenti morti, di pretendere le dimissioni di chi la guerra ha dimostrato di non saperla fare; e poi la marcia rumorosa con gli aerei abbattuti, le strette di mano con la popolazione di Rostov; la retromarcia, l’incontro segreto con Putin, la foto con i collaboratori dei leader africani e ancora la foto in mutande in Bielorussia; il perdono del presidente mai arrivato e una storia lasciata in sospeso per due mesi e poi finita con lo schianto. […]

Con la morte di Evgeni Prigozhin e di altri combattenti, il capo del Cremlino ha perso chi finora era riuscito a ottenere le ultime conquiste piccole, ma propagandate nella guerra in Ucraina. A perdere chi gestiva anche gli affari in Africa, che in questi due mesi di attesa, il Cremlino ha probabilmente già sistemato. […] Sono mesi che il presidente russo smantella, rimuove, incarcera chiunque abbia avuto un qualche successo nella sua violenta invasione contro Kyiv. Ha spicconato la Wagner, ha rimosso l’unico generale che era riuscito a fornire all’esercito russo una strategia. Sergei Surovikin […].

[….] Surovikin con Prigozhin condivideva anche l’idea che l’invasione fosse nelle mani sbagliate, in quelle incompetenti della coppia Gerasimov-Shoigu, e conosceva l’intenzione della Wagner di marciare su Mosca. Nessuno sa dove sia adesso Surovikin, si sa soltanto che nella guerra non decide più nulla e che il comando dell’aviazione è passato al generale Viktor Afzalov. […] Lo schianto, il volo interrotto, la scomparsa di un uomo rumoroso come Prigozhin sono state un atto plateale, qualcosa in grado di spaventare. Un messaggio a chi ripeteva che la marcia si sarebbe ripetuta perché era stata lasciata senza una conclusione, era partita e mai arrivata, aveva fatto dietrofront lasciando detriti, domande, e la rabbia del presidente.

Dopo la marcia, è stato arrestato anche Igor Girkin, detto Strelkov, il cecchino, che aveva avuto un ruolo importante nell’inizio della guerra nel Donbas nel 2014, che come Prigozhin, come Surovikin, contestava la gestione dell’invasione. Putin non pensa agli obiettivi, Putin pensa alla fedeltà, si tiene stretti Shoigu e Gerasimov, che hanno dimostrato di non saper fare la guerra, e sta eliminando tutti coloro che in Ucraina un risultato, seppur piccolo, lo hanno ottenuto. Resta da capire come mai Prigozhin, che in diversi video aveva detto di essere “un morto che cammina” si sentisse comunque tanto sicuro da muoversi per la Russia comunicando i suoi spostamenti. […]

