PER PUTIN LA COPERTA E’ CORTA – IL CREMLINO HA SPOSTATO 30 MILA SOLDATI NELLA REGIONE DI KURSK, ALLEGGERENDO LE DIFESE IN ALTRI PUNTI DEL FRONTE UCRAINO - LE FORZE ARMATE DI KIEV AVANZANO: FINORA CONTROLLANO 1.294 CHILOMETRI QUADRATI NELLA REGIONE RUSSA E TENTANO DI SUPERARE CONFINE A BELGOROD. RAFAEL GROSSI: "A KURSK C'E' IL PERICOLO DI UN INCIDENTE NUCLEARE" - ZELENSKY STA PREPARANDO UN ELENCO DI OBIETTIVI RUSSI CHE POTREBBERO ESSERE COLPITI SE WASHINGTON REVOCASSE LE RESTRIZIONI SULLE ARMI STATUNITENSI...

GROSSI, 'TRACCE DI ATTACCHI DI DRONI A CENTRALE KURSK'

volodymyr zelensky rafael grossi

(ANSA) - Dopo avere visitato la centrale nucleare russa nella regione di Kursk, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha affermato di avere "visto tracce di attacchi di droni" sul territorio dell'impianto. Lo riferiscono le agenzie russe. Grossi ha ribadito l'appello alle parti in conflitto perché la centrale non sia un obiettivo di attività militari in nessuna circostanza.

GROSSI, 'A KURSK PERICOLO DI UN INCIDENTE NUCLEARE'

(ANSA) - MOSCA, 27 AGO - Alla centrale russa nella regione di Kursk esiste il "pericolo di un incidente nucleare". Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea Rafael Grossi, dopo avere visitato l'impianto. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax.

KIEV, CONTROLLIAMO 1.294 CHILOMETRI QUADRATI NEL KURSK

il mezzo ucraino a kursk

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il comandante delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi ha annunciato che le forze di Kiev stanno ancora avanzando nella regione russa di Kursk e finora controllano 1.294 km2 nella regione russa. Syrskyi aggiunge che 594 soldati russi sono stati catturati durante l'incursione a Kursk. Lo riportano i media internazionali. Continuiamo ad andare avanti. Finora sono stati presi sotto controllo 1.294 chilometri quadrati e 100 insediamenti ", ha affermato il comandante in capo delle forze armate ucraine.

OFFENSIVA DELL ESERCITO UCRAINO IN RUSSIA

KIEV, 'LA RUSSIA HA SPOSTATO 30MILA SOLDATI NEL KURSK'

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha affermato che la Russia ha schierato 30mila soldati in direzione di Kursk. Lo riporta Ukrainska Pravda che riprende l'intervento del generale al Forum dei capi delle istituzioni statali.

"Uno degli obiettivi dell'operazione offensiva nella direzione di Kursk era proprio quello di deviare significative forze nemiche da altre direzioni. Prima di tutto, ciò riguarda Pokrovsky e Kurakhovsky. Il nemico lo capisce e concentra i suoi sforzi nella direzione Pokrovsky, dove la situazione è difficile".

MEDIA, KIEV DARÀ A USA ELENCO SITI PER ATTACCHI IN RUSSIA

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Funzionari ucraini si stanno preparando a presentare ai massimi responsabili della sicurezza nazionale degli Stati Uniti un elenco di obiettivi a lungo raggio in Russia che, a loro avviso, l'esercito di Kiev potrebbe colpire se Washington revocasse le restrizioni sulle armi statunitensi. Lo scrive Politico. L'Ucraina sta usando, scrive il sito di news americano, la lista come un ultimo tentativo disperato per convincere Washington a revocare le restrizioni sulle armi statunitensi utilizzate all'interno della Russia.

fabbrica rheinmetall di unterluess

MEDIA, FORZE UCRAINE TENTANO DI SUPERARE CONFINE A BELGOROD

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Le forze ucraine stanno tentando di oltrepassare il confine russo per raggiungere la regione meridionale russa di Belgorod e i combattimenti sono in corso: lo riportano canali Telegram russi, ripresi dal Guardian. Secondo quanto riportato dal canale Telegram di Mash, circa 500 soldati ucraini hanno attaccato due posti di blocco a Nekhoteyevka e Shebekino a Belgorod e in entrambe le aree erano in corso degli scontri. Belgorod confina con la regione di Kursk, dove le truppe ucraine hanno conquistato il territorio russo dopo aver effettuato un'incursione lampo il 6 agosto.

il mezzo ucraino a kursk SOLDATI RUSSI CATTURATI DAGLI UCRAINI NELLA REGIONE DI KURSK VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN putin zelensky macron

vladimir putin rafael grossi

GLI UCRAINI RECENSISCONO I RISTORANTI DI KURSK IN RUSSIA VLADIMIR PUTIN - KURSK