11 gen 2023 18:17

PUTIN GIOCA A RISIKO CON I GENERALI – IL CAPO DI STATO MAGGIORE RUSSO, VALERY GERASIMOV, È STATO NOMINATO AL VERTICE DEL RAGGRUPPAMENTO CONGIUNTO DELLE FORZE IMPEGNATE IN UCRAINA. LA MOSSA, UFFICIALMENTE, È DOVUTA ALLA “ESPANSIONE DELLE DIMENSIONI DEI COMPITI” E ALLA NECESSITÀ DI UNA “MAGGIORE EFFICIENZA”. GERASIMOV, IN PASSATO LODATO PER LA TEORIZZAZIONE DELLA DOTTRINA SULLA GUERRA IBRIDA CHE PRENDEVA IL SUO NOME, HA PERSO I FAVORI DI PUTIN PER LE SBERLE RICEVUTE IN UCRAINA. LA PROMOZIONE È UN MODO PER TRASFORMARLO IN UN NUOVO CAPRO ESPIATORIO?