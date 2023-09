PUTIN HA BATTUTO LA TESTA (QUESTO SPIEGHEREBBE MOLTE COSE) – IL PRESIDENTE RUSSO MANDA UN MESSAGGIO NEL “GIORNO DELLA RIUNIFICAZIONE”, IN CUI FESTEGGIA L’ANNIVERSARIO DALL’OCCUPAZIONE FORZATA DI QUATTRO REGIONI UCRAINE, MA TUTTI GUARDANO LA SUA FRONTE: COS’È QUEL SEGNO SCURO? UN LIVIDO? UNA VOGLIA? SI È FATTO MALE O È UN NUOVO SOSIA SCONGELATO PER L’OCCASIONE? - GLI UCRAINI TORNANO AD ATTACCARE LE REGIONI RUSSE DI BELGOROD E BRYANSK

Il diavolo sta nei dettagli. Ogni volta che Putin appare in pubblico, i media di tutto il mondo analizzano peculiarità, stranezze, movimenti e parole del presidente russo, alla ricerca di qualche indizio che faccia capire qualcosa in più dell’imperturbabile “Mad Vlad”. Questa volta, i tabloid britannici si sono concentrati su un particolare “segno nero” nella fronte dello “Zar”.

Nel suo discorso per il “Giorno della Riunificazione”, in cui i russi festeggiano l’anniversario dell’annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, Putin ha promesso che “niente e nessuno” lo fermerà. Il suo viso imbolsito, come al solito, era stato passasto al cerone, ma evidentemente il dettaglio è sfuggito ai truccatori: di cosa si tratta? Un livido? Una voglia? Si è fatto male battendo la testa? O è l’ennesimo sosia scongelato?

Putin celebra la 'riunificazione di 4 regioni alla Russia'

(ANSA) - La Tass riferisce che il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i cittadini per il Giorno della riunificazione delle regioni del Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson con la Russia: "Cari cittadini russi, mi congratulo con voi per il Giorno della riunificazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson con la Russia.

Un anno fa, il 30 settembre, ha avuto luogo un evento decisivo, veramente storico e fatidico: l'ammissione di quattro nuovi soggetti della Federazione alla Russia. Milioni di residenti delle regioni hanno fatto la loro scelta: stare con la loro patria", ha detto.

UCRAINA: MOSCA, DRONI KIEV CONTRO REGIONI BELGOROD E BRYANSK

(ANSA) - Droni ucraini hanno bersagliato questa notte le regioni russe di Belgorod e Bryansk, secondo le autorità locali. "Un sistema di difesa aerea è stato attivato su Belgorod e sulla regione circostante: bersagli sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla città", ha affermato su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov specificando che al momento non risultano vittime né danni particolari. Il governatore dell'oblast di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha detto invece che un attacco di droni ucraini sul villaggio di Pogar ha causato l'interruzione della fornitura di energia elettrica locale. Anche in questo caso non vengono segnalate vittime.

007 GB, I WAGNER PROBABILMENTE CONSIDERANO TROSHEV UN TRADITORE

(ANSA) - Molti veterani delle forze mercenarie Wagner probabilmente considerano un "traditore" l'ex comandante Andrei Troshev, che Vladimir Putin ha incontrato ieri insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov per chiedergli di formare un corpo di volontari da inviare a combattere in Ucraina.

A sostenerlo è il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento dell'intelligence. Nel report pubblicato su X si afferma che nel periodo della breve insurrezione di Wagner nel giugno 2023, Troshev ha assunto un ruolo nelle forze di sicurezza ufficiali russe ed è stato probabilmente coinvolto nell'incoraggiare altro personale Wagner a firmare contratti con la Russia.

"Molti veterani di Wagner probabilmente lo considerano un traditore", si legge nell'aggiornamento. "L'endorsement presidenziale di Troshev e Yevkurov indica che la Russia continua a utilizzare unità di volontari e compagnie militari private, e la pianificazione per il futuro di Wagner. È pronta ad attingere all'esperienza dei veterani che possono dimostrare la loro lealtà allo Stato e il coinvolgimento nel sud del mondo, ma probabilmente con una maggiore supervisione da parte del Cremlino".

