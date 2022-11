23 nov 2022 09:36

PUTIN HA SGUINZAGLIATO LE SUE SPIE - ARRESTATA IN SVEZIA UNA COPPIA PER ATTIVITÀ D'INTELLIGENCE ILLEGALE - SI TRATTEREBBE DI UN UOMO E DI UNA DONNA INTORNO ALLA SESSANTINA, NATI IN RUSSIA MA DI CITTADINANZA SVEDESE - L'ATTIVITÀ DEI DUE POTREBBE ESSERE COLLEGATA AL SORVOLO DI DRONI PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI - QUESTI ULTIMI ARRESTI IN SVEZIA SI AGGIUNGONO A UNA SERIE DI FERMI FATTI NEGLI SCORSI MESI IN NORVEGIA NEI CONFRONTI DI CITTADINI RUSSI ACCUSATI DI SPIONAGGIO…