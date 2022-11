PUTIN HA TROVATO IL MODO PER LIBERARSI DEI CRIMINALI: SPEDIRLI AL FRONTE - I DETENUTI IN CARCERE POTRANNO ESSERE ARRUOLATI E SPEDITI A COMBATTERE IN UCRAINA: “MAD VLAD” HA FIRMATO UNA LEGGE CHE ANNULLA LA LORO ESCLUSIONE DALLA MOBILITAZIONE, FATTA ECCEZIONE PER I CONDANNATI PER REATI COME PEDOFILIA, TERRORISMO, TRADIMENTO E TRAFFICO DI MATERIALE NUCLEARE CHE CONTINUERANNO A RIMANERE DIETRO LE SBARRE. CHI PROVERÀ A FUGGIRE VERRÀ FUCILATO – È L’ULTIMA TROVATA DELLO ZAR CHE È A CORTO DI UOMINI E…

Estratto dell'articolo di Daniele Raineri per "la Repubblica"

Come tutti gli altri russi in età militare da ieri anche i detenuti nelle carceri potranno essere arruolati e spediti a combattere in Ucraina, perché il presidente Putin ha firmato una legge che annulla la loro esclusione dalla mobilitazione. Soltanto i condannati per determinati reati come pedofilia, terrorismo, tradimento e traffico di materiale nucleare continueranno a non essere considerati arruolabili.

Si chiude in questo modo il mercato del reclutamento nelle prigioni russe, cominciato a luglio con una campagna del gruppo Wagner, una compagnia privata di mercenari molto vicina al presidente che prometteva ai volontari uno stipendio e l'amnistia in cambio di sei mesi al fronte. L'idea era poi stata seguita dal governo russo ma adesso c'è la legge ufficiale, che mette i prigionieri allo stesso livello di tutti gli altri - con la differenza che non possono scappare all'estero per evitare la guerra come hanno già fatto trecentomila russi.

La legge arriva per supplire in qualche modo alla carenza di combattenti. I detenuti sono soprattutto impiegati sulla linea del fronte del Donbass - che da Luhansk scende giù per centinaia di chilometri fino a Vulhedar nel Donetsk - dove le truppe di Putin tentano tutti i giorni di applicare una pressione forte e contraria all'avanzata ucraina che arriva da ovest, nella speranza di essere loro e non i soldati di Kiev a guadagnare qualche chilometro.

Ogni giorno la manovra è la stessa: i russi escono dalle loro linee fortificate, spingono anche soltanto alcune centinaia di metri e tentano di aprire una breccia nel fronte ucraino. Ogni giorno l'esito è uguale, le sortite finiscono sotto al fuoco e sono ridotte a zero prima che possano raggiungere i nemici. I dati di questi giorni sono paradossali: le posizioni sulla cartina non si spostano ma c'è un eccidio di soldati russi. (...)

Le prime vittime di questa coazione a ripetere del comando russo sono i detenuti, che secondo alcune intercettazioni telefoniche di soldati sono piazzati in prima linea, quella più pericolosa. (...)

