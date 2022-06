15 giu 2022 19:31

PUTIN, MALATO CRONICO O GRANDE IPOCONDRIACO? – LE VOCI SULLA MALATTIA DI “MAD VLAD” SI RINCORRONO DA ANNI, MA DA QUANDO HA DECISO DI INVADERE L’UCRAINA SI SONO FATTE PIÙ INSISTENTI: COSA C’È DI VERO? DI SICURO, IL PRESIDENTE RUSSO NON SI SEPARA MAI DAI SUOI MEDICI ED È FISSATO CON IL BOTOX – LE VISITE URGENTI, L’OPERAZIONE PER IL CANCRO, I TREMORI E QUELLA COPERTA ALLA PARATA DELLA VITTORIA: TUTTI GLI “INDIZI” E L’ULTIMO VIDEO IN CUI PARLA IN PIEDI E NON RIESCE A STARE FERMO