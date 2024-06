27 giu 2024 17:54

PUTIN NON SA PIÙ CHI SPEDIRE AL FRONTE E ARRUOLA GLI IMMIGRATI – LA RUSSIA HA INVIATO IN UCRAINA 10MILA CITTADINI NATURALIZZATI DA POCO – SECONDO IL CAPO DEL COMITATO INVESTIGATIVO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, OLEKSANDR BASTRYKIN, A PIÙ DI 30MILA STRANIERI È STATA CONCESSA LA CITTADINANZA, MA IN VENTIMILA NON SI SONO ANCORA ISCRITTI PER IL SERVIZIO MILITARE (CHIAMALI SCEMI) – I NEOCITTADINI RUSSI COMUNQUE NON SARANNO INVIATI IN PRIMA LINEA…





VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI (ANSA) - La Russia ha inviato al fronte in Ucraina circa 10.000 immigrati recentemente naturalizzati dopo aver intensificato gli sforzi per imporre la registrazione per il servizio militare tra i suoi nuovi cittadini, come è previsto dalla Costituzione. Lo ha reso noto il capo del comitato investigativo della Federazione Russa, Oleksandr Bastrykin, come riporta Interfax. VLADIMIR PUTIN CON I SOLDATI RUSSI Bastrykin ha spiegato che più di 30.000 stranieri a cui è stata recentemente concessa la cittadinanza russa non si sono registrati per il servizio militare. "Abbiamo iniziato ad attuare le disposizioni della Costituzione e delle nostre leggi, secondo cui le persone che hanno ricevuto la cittadinanza (russa) devono registrarsi per il servizio militare e prendere parte all'operazione militare speciale qualora si presentasse tale necessità", ha detto Bastrykin. VLADIMIR PUTIN BRINDA CON I SOLDATI Gli investigatori "hanno già identificato oltre 30.000 persone che hanno ricevuto la cittadinanza ma non hanno voluto registrarsi per il servizio militare e le hanno iscritte nel registro militare", ha aggiunto. "Circa 10.000 di loro sono già stati inviati nella zona operativa militare speciale", ha sottolineato, precisando che queste persone vengono inviate in unità lontane dalla prima linea, che costruiscono fortificazioni nella zona delle operazioni militari speciali. vladimir putin al cremlino parla ai soldati vladimir putin al cremlino parla ai soldati 2 putin incontra le madri dei soldati 2 putin incontra le madri dei soldati 3 vladimir putin al cremlino parla ai soldati