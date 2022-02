PUTIN PENSA SEMPRE AGLI AMICI (E ALLA FAMIGLIA) - KIRILL SHAMALOV, 39 ANNI, EX MARITO DELLA FIGLIA DEL PRESIDENTE DELLA RUSSIA, KATERINA, E' STATO COLPITO DALLE SANZIONI, MA PUÒ CONTARE SU UN PATRIMONIO CHE HA SUPERATO I 2 MILIARDI DI DOLLARI - FIGLIO DI UN CARO AMICO DI "MAD VLAD", E' STATO NOMINATO "CHIEF LEGAL COUNSEL" DEL COLOSSO ENERGETICO RUSSO GAZPROM NEL 2002, A SOLI 20 ANNI. POI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kirill Shamalov

È uno degli amici nominati di Vladimir Putin che questa settimana sono stati colpiti con sanzioni progettate per infliggere "il dolore massimo e duraturo" alla Russia .

Ma poco è stato condiviso sull'ex genero del presidente russo, che è stato condannato dall'Occidente per aver riportato la guerra sul teatro europeo.

Il magnate degli affari, avvocato e magnate petrolchimico Kirill Shamalov, 39 anni, era già stato soggetto a sanzioni sostenute dagli Stati Uniti nel 2018 dopo essere stato pubblicamente nominato coniuge della figlia più giovane di Putin.

Le fotografie dei tre giorni di nozze di Shamalov e Katerina nella località sciistica di Igora in Russia nel 2013 hanno infranto il tabù di Putin sul non rivelare mai i dettagli della sua vita familiare.

Kirill Shamalov e Katerina

Kirill e Katerina si sono anche dilettati a comprare proprietà straniere, tra cui una villa sul mare di quattro piani da 4 milioni di sterline a Biarritz, sulla costa sud-occidentale della Francia, che secondo quanto riferito occupa un posto speciale nel cuore di Putin.

Come marito e moglie, si ritiene che la coppia abbia accumulato un enorme portafoglio di ricchezza aziendale che ha superato i 2 miliardi di dollari (1,4 miliardi di sterline), prima della loro divisione nel 2018.

Di seguito, MailOnline descrive in dettaglio i profondi legami che la famiglia Shamalov ha con il regime di Putin e approfondisce la vita di lusso guidata da uno dei più giovani miliardari russi di sempre.

Gli stretti legami della famiglia Shamalov con Putin

Katerina Tikhonova

Kirill, che ora ha 39 anni, e Katerina, 35 anni, fanno parte di una nuova generazione di russi che godono di privilegi da aristocratici, ottengono posizioni di potere e accumulano enormi ricchezze personali dalle loro famiglie ben collegate.

Prima ancora di laurearsi all'università, Kirill è stato nominato Chief Legal Counsel di Gazprom per le attività economiche estere nel 2002. All'epoca aveva solo 20 anni.

Tre anni dopo, è diventato "Chief Legal Counsel" presso Gazprombank, allora ancora una sussidiaria di Gazprom prima di entrare a far parte di Sibur, la più grande azienda petrolchimica del paese come vicepresidente nel 2008.

Suo padre Nikolai, un caro amico del regime di Putin, rimane un vicepresidente nel consiglio di amministrazione dell'azienda ed è azionista della Banca Rossiya, che i funzionari dell'intelligence hanno precedentemente chiamato la "banca personale" per l'élite russa e che ora è stata colpita con sanzioni.

Mentre Kirill è cresciuto negli anni '90, suo padre ha co-fondato The Ozero Cooperative, uno sviluppo di "dacie" vicino a San Pietroburgo, con Putin. Vari membri dello sviluppo di Ozero sono andati alla ribalta nella Russia di Putin.

Kirill Shamalov

Le fortune di Kirill hanno cominciato a salire alle stelle subito dopo il suo matrimonio con la figlia del presidente, una ballerina acrobatica competitiva che ha contribuito a supervisionare un'espansione di 1,7 miliardi di dollari dell'Università statale di Mosca.

Entro 18 mesi dalla loro cerimonia e a soli 26 anni, Shamalov è stato catapultato nella lista di Forbes delle persone più ricche del mondo ed è stato tra i più giovani miliardari russi in assoluto dopo aver acquisito una partecipazione del 17% in Sibur dall'oligarca Gennady Timchenko, un altro alleato di Putin che è stato colpito con recenti sanzioni.

L'accordo ha sollevato sospetti tra gli osservatori globali quando è stato successivamente rivelato che Shamalov avrebbe pagato solo 100 dollari per azioni che avevano un valore di mercato stimato superiore a 380 milioni di dollari.

Katerina Tikhonova 2

Alexei Navalny, attivista anticorruzione e leader dell'opposizione russa, ha affermato che all'epoca la transazione era un "regalo di nozze di 380 milioni di dollari" diretto da Putin.

Shamalov ha precedentemente negato di aver acquistato le azioni per soli 100 dollari.

Un matrimonio 'segreto' con la figlia di Putin

Nel febbraio 2013, Kirill e Katerina si sono sposati con una cerimonia presso la stazione sciistica di Igora, incastonata tra le colline innevate che si trovano a un tiro di schioppo a nord di San Pietroburgo.

Kirill Shamalov

Nessuna spesa è stata risparmiata per la celebrazione e la coppia felice è andata in giro all'interno di una tradizionale slitta russa trainata da tre cavalli bianchi. La sposa indossava un lungo abito da sposa color perla, lo sposo indossava un soprabito scuro. Gli ospiti hanno indossato sciarpe bianche ricamate con le lettere "K&K" in filo rosso.

Ma tutti e 100 i presenti hanno giurato di mantenere il segreto e hanno dovuto lasciare i loro telefoni a casa. Le guardie erano appostate in ogni angolo del resort. E nessuno che abbia mai parlato di quel giorno ha dato pubblicamente il proprio nome.

«Le guardie erano dietro ogni angolo, (loro) non hanno permesso a nessuno di avvicinarsi alla celebrazione», ha detto un membro dello staff del resort, che è immerso in un bosco con un pittoresco lago e dispone di un lussuoso complesso termale.

Zhanna Volkova

«Ma sapevamo che erano Kirill e Katerina, la figlia di Putin, a celebrare il matrimonio».

La stazione sciistica di Igora si trova a meno di 20 miglia dalla cooperativa dacia Ozero. Il resort e gli appezzamenti di terreno circostanti sono di proprietà di società con legami passati o presenti con Shamalov, Timchenko e altri alleati di Putin.

Lo stesso Putin è stato conosciuto come un assiduo frequentatore della zona, sebbene sia sempre rimasto discretamente in un complesso vicino dietro un'alta recinzione.

L'intrattenimento includeva uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio al coperto, luci laser e un villaggio russo simulato con artisti e mostre culturali, secondo una persona che ha partecipato. Gli organizzatori del matrimonio non volevano che le fotografie trapelassero sui social media e i VIP sono stati protetti dal personale regolare del resort. È stata rilasciata solo un'immagine verificata, in bianco e nero, della loro celebrazione.

A un certo punto, sulla neve è stato proiettato un emblema, che mostrava i nomi Kirill e Katerina, ha detto un altro lavoratore parlando in condizione di anonimato nel 2015.

Ma l'operaio ha aggiunto: «Non ci è permesso parlare di questo. Posso essere licenziato, sai di chi era la figlia».

VLADIMIR PUTIN

Ma la coppia felice ha preso strade separate nel 2018 dopo che Shamalov avrebbe iniziato a frequentare la socialite londinese Zhanna Volkova, appena cinque anni dopo essersi sposato con la famiglia più potente della Russia.

Zhanna e Kirill si sarebbero sposati e avrebbero girato il mondo insieme come una famiglia, visitando Londra, Grecia, Italia, Svizzera e Francia.

Ma sono stati coinvolti in una scissione di alto profilo nel 2020 e parlando con la rivista Tatler, la signora Volkova ha affermato che Kirill «non sa come porre fine a una relazione con dignità e non vuole nemmeno spiegarsi a una donna con cui è stato insieme per molti anni».

Ha aggiunto: «Credo che esistano i veri uomini. Ma, sfortunatamente, in Russia, il sentimento di impunità corrompe enormemente gli uomini che si vantano di mecenati influenti».

La signora Volkova, che vive a Londra con la sorella gemella e i figli, è stata contattata per fornire un commento.

VLADIMIR PUTIN

Una doppia vita di lusso in Russia e sulla costa francese

Kirill è noto per condurre una vita di lusso sia in patria che all'estero e lui e la sua allora moglie, Katerina, avevano programmato di vivere una vita lussuosa insieme in Russia e Francia.

Secondo quanto riferito, la coppia ha speso milioni di dollari per arredare immobili vicino alla residenza di Putin e nella località balneare francese di Biarritz. Hanno speso quasi 60.000 dollari per un tappeto e più di 6.000 dollari solo per i libri giapponesi.

Zhanna Volkova, la sua ex moglie, avrebbe poi affermato che Kirill era sempre interessato a «ragazze ricche, sicure di sé e senza problemi materiali».

La RBC, una società di notizie indipendente, ha anche affermato che Shamalov è apparso in una cabina VIP al Gran Premio di Formula 1 2015 a Sochi, vinto da Lewis Hamilton. Fonti affermano che la famiglia Shamalov ama le automobili.

vladimir putin

Si dice che Kirill e suo fratello maggiore, Yuri, partecipino regolarmente ai raduni di Mosca e che siano stati visti arrivare a uno di questi eventi in una rara Mercedes degli anni '30.

I fratelli Shamalov sono noti per avere profondi legami con altri membri dell'élite Putin che hanno rimodellato l'economia russa negli anni 2000 e hanno fatto fortune personali in questo modo.

Uno è Gennady Timchenko, che è diventato azionista della Banca Rossiya insieme al padre, Nikolai Shamalov. Timchenko conosce Putin da più di 20 anni.

Negli anni '90, ha iniziato il commercio di petrolio da San Pietroburgo, quando Putin era un politico emergente lì, e ha continuato a co-fondare Gunvor, una società che è cresciuta fino a diventare uno dei maggiori commercianti di petrolio russo.

L'anno scorso, il governo degli Stati Uniti ha affermato che Putin aveva una partecipazione personale in Gunvor, sebbene non offrisse alcuna prova di ciò. Gunvor ha negato l'accusa.

katerina tikhonova

Timchenko è stato un contatto importante per Kirill Shamalov dopo che il magnate del commercio petrolifero è diventato in seguito un grande azionista di Sibur.

Si dice anche che Kirill si sia avventurato nel mercato immobiliare estero dopo aver acquistato un'elegante casa di 300 metri quadrati nella località balneare di Biarritz, nota per essere un'attraente destinazione turistica per i ricchi russi.