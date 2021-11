PUTIN PRENDE I RUSSI PER IL NASO – LO ZAR PROVA LA CARTA DELLO SPUTNIK V IN VERSIONE SPRAY: A TESTARLO È STATO LO STESSO PRESIDENTE CHE, DOPO LA TERZA DOSE CON PUNTURA, SI È FATTO SPRUZZARE IL VACCINO INTRANASALE CHE PROMETTE DI FAR SVILUPPARE UN'IMMUNITÀ STERILIZZANTE NELLE VIE RESPIRATORIE – MA TANTO A CHE SERVE SE NEL PAESE CONTINUANO A NON VACCINARSI?

Nic.Car. per "la Stampa"

Una spruzzata per narice e via. Niente aghi, nessun rischio di dolore o gonfiore al braccio nelle ore successive. Se, come molti sostengono, ci toccherà un richiamo di vaccino anti Covid anche nei prossimi anni, la possibilità che sia in formato spray sembra vantaggiosa. Del resto, i vaccini nasali esistono già, creati come antinfluenzali: In Italia i pediatri li stanno usando in queste settimane per immunizzare i bambini.

In Russia si sono portati avanti con lo Sputnik V, testato personalmente dal presidente Putin, che ha ricevuto prima la dose booster con l'iniezione e poi la spruzzata nel naso, per garantirsi una protezione aggiuntiva a livello di mucosa nasale. Il vaccino intranasale, infatti, può far sviluppare un'immunità sterilizzante nelle vie respiratorie, bloccando la trasmissione del virus più di quanto non faccia quello somministrato con iniezione intramuscolare.

Non è ancora chiaro, però, se lo spray sia anche in grado di indurre la stessa quantità di anticorpi nel sangue e una forte risposta immunitaria T cellulare, entrambe fondamentali per controllare l'infezione. A proposito di cellule T, a gennaio a Losanna, in Svizzera, partirà la sperimentazione di un cerotto dotato di microaghi per il rilascio sottopelle di proteine virali, capaci di stimolare proprio queste cellule di memoria, che lavorano per garantire una protezione a lungo termine. I primi risultati dei test clinici sono attesi a giugno.

