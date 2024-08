PUTIN RIN-DRONATO – CONTINUA L’ATTACCO DI DRONI UCRAINI SULLA RUSSIA: L’ESERCITO DI MOSCA SOSTIENE DI AVERE ABBATTUTO NELLA NOTTE 28 VELIVOLI SENZA PILOTA SU SEI REGIONI DEL PAESE – IERI, ALMENO DIECI DRONI, DIRETTI VERSO LA CAPITALE SONO STATI INTERCETTATI – IL MINISTERO DEGLI INTERNI RUSSO HA MESSO IN GUARDIA LA POPOLAZIONE CONTRO L'USO DELLE APP DI INCONTRI E I SOCIAL MEDIA: “IL NEMICO USA QUESTE RISORSE PER RACCOGLIERE INFORMAZIONI”

(ANSA) - Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa 28 droni ucraini su sei regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Tredici droni sono stati distrutti sul territorio della regione di Volgograd, sette sulla regione di Rostov, quattro sulla regione di Belgorod, due sulla regione di Voronezh e uno ciascuno sulle regioni di Bryansk e Kursk.

SCIAME DI DRONI SU MOSCA: "TEST PER LE DIFESE"

Uno sciame di droni ucraini si è abbattuto sulla Russia nella notte di ieri. Almeno dieci velivoli senza pilota, diretti verso la capitale, sono stati intercettati, in quello che il sindaco Sergey Sobyanin, ha definito «tra i più massicci tentativi di attaccare Mosca con droni di sempre».

Altri attacchi sono stati registrati nelle regioni vicine all'Ucraina, per un totale di 45 droni abbattuti, secondo i dati del ministero della Difesa russo. […]

L'offensiva ucraina va avanti, arriva anche in profondità, dai cieli. Mentre nella regione di Kursk, le forze di Kyiv controllerebbero 93 insediamenti per un totale di 1.263 chilometri quadrati di territorio secondo il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky. Non è possibile verificare indipendentemente queste cifre.

[…] Negli ultimi giorni le forze di Kyiv hanno distrutto tre ponti sul fiume Seim, il che potrebbe danneggiare la logistica delle forze russe nella zona. L'iniziale insuccesso dei russi nella difesa di Kursk sarebbe responsabilità di Aleksandr Lapin, il generale al comando del gruppo di truppe "Nord": secondo quanto riferito da una fonte nei servizi di sicurezza russi al Wall Street Journal, Lapin avrebbe infatti sciolto mesi fa il consiglio incaricato di supervisionare la difesa della regione.

Ora la guerra che Kyiv ha portato sul territorio russo non si combatte solo con le armi, ma anche con l'intelligence, tanto che il ministero degli Interni ha messo in guardia gli abitanti contro l'uso delle App di incontri e i social media, in quanto il nemico «usa queste risorse per raccogliere informazioni». Resta però ancora poco chiaro il senso strategico dell'offensiva di Kyiv. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato della creazione di una «zona cuscinetto» per proteggere i territori confinanti con la Russia.

La maggior parte degli analisti, invece, ci vedono un azzardato tentativo di attirare le forze russe dal Donbas per arrestarne l'offensiva su quel fronte. Un tentativo che per ora non ha avuto l'effetto desiderato: i russi continuano ad avanzare e hanno annunciato martedì la conquista del villaggio di Niu-York, nei pressi di Toretsk. È ancora presto per valutare l'effetto dell'operazione, ha detto l'analista militare israeliano David Gendelman, nato nell'ex Urss, in un'intervista a La Stampa.

I risultati ottenuti finora sono di tipo «propagandistico e psicologico»: «L'operazione ha dimostrato che si può portare la guerra in Russia e che non ci sono linee rosse», aggiunge. Intanto, i negoziati di pace sembrano più lontani che mai, con la retorica di Mosca che si è indurita in seguito all'incursione ucraina. […]

